Ishii contra el veto de Milei: “Es una tremenda irresponsabilidad”

El intendente de José C. Paz y secretario ejecutivo de las Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para Latinoamérica, Mario Ishii, expresó un fuerte rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la ley que ampliaba los fondos para universidades públicas.

“Sacar fondos a las universidades es una tremenda irresponsabilidad ya que significa dejar a miles de estudiantes sin oportunidades, romper con el derecho humano básico de acceder a la educación y condenar al país a un atraso profundo”, afirmó Ishii en un comunicado difundido este miércoles.

El presidente Milei decidió frenar la normativa aprobada por el Congreso en agosto, en la que se establecía una actualización de partidas por inflación y la convocatoria a paritarias para recomponer salarios del personal universitario. La resolución publicada en el Boletín Oficial argumentó que su promulgación “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Se trata del segundo veto del mandatario a una ley vinculada a la educación superior: ya en octubre de 2024 había frenado otra iniciativa similar. En este caso, la decisión se produce en un contexto político adverso para el Ejecutivo, tras la derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires y un escándalo de corrupción que involucra a su entorno más cercano.

Ishii, en tanto, advirtió que la medida implica “cerrar puertas a generaciones enteras de jóvenes” y sostuvo que las universidades públicas son “una herramienta clave de movilidad social ascendente en la Argentina”.

El Congreso podría insistir con la norma, pero para ello necesita reunir dos tercios de los votos en ambas Cámaras.