Ishii consolida su liderazgo y ordena el PJ de José C. Paz

El senador provincial firmó su continuidad como presidente del Partido Justicialista local, mientras que Pablo Mansilla asumió la vicepresidencia, en un gesto de unidad y fortalecimiento de la militancia paceña.

El Partido Justicialista de José C. Paz avanzó en la formalización de su conducción política con la firma de Mario Ishii como presidente del PJ distrital. A través de un mensaje público, el senador provincial e intendente en uso de licencia reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la organización partidaria, la militancia y el trabajo político en el distrito.

En el mismo marco, Pablo Mansilla firmó su asunción como vicepresidente del Partido Justicialista local, destacando la continuidad del proyecto político y el trabajo conjunto dentro del peronismo paceño. “Asumo el compromiso de seguir fortaleciendo nuestra militancia y el trabajo político en el distrito”, expresó Mansilla, quien además agradeció especialmente a Ishii por su conducción y liderazgo al frente del PJ de José C. Paz.

Ambas firmas reflejan una señal de orden interno y respaldo a la conducción histórica del espacio, en un contexto donde el peronismo busca consolidar su estructura territorial y su presencia política.

De esta manera, el justicialismo paceño ratifica su rumbo y su esquema de conducción, con Mario Ishii como principal referencia política y con un equipo que apuesta a la continuidad y a la cohesión partidaria en el distrito.