Interna del Pj: Definieron mesas y lugares de votación para las elecciones partidarias

La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense oficializó la organización de los comicios internos del 15 de marzo. En San Miguel competirán tres listas y se habilitarán 16 mesas distribuidas en distintos establecimientos educativos del distrito.

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó los acuerdos preelectorales entre las listas que participarán de las elecciones internas del próximo 15 de marzo, jornada en la que se elegirán autoridades de los consejos distritales y congresales provinciales.

La medida quedó establecida a través de la Resolución Nº 51, firmada el 4 de marzo, en la que el organismo partidario avaló los entendimientos alcanzados entre las distintas nóminas en varios municipios y fijó además la organización de mesas y centros de votación donde habrá competencia.

Desde la Junta Electoral señalaron que estos acuerdos constituyen “la base de una sana convivencia democrática” y brindan garantías tanto a los participantes como al propio órgano partidario durante el proceso electoral. También aclararon que en aquellos distritos donde persisten diferencias puntuales entre las listas, la propia Junta será la encargada de resolverlas.

En el caso de San Miguel, la interna del PJ enfrentará a tres listas encabezadas por Juan José Castro, Santiago Fidanza y Héctor Fernández. Para la votación se dispuso la habilitación de 16 mesas distribuidas en distintos establecimientos educativos del distrito, entre ellos la Escuela Secundaria Nº7, la Escuela Secundaria Nº11, la Escuela Primaria Nº17, la Escuela Primaria Nº30, la Escuela Técnica Nº1, la Escuela Secundaria Nº2 y la Escuela Primaria Nº13. Allí podrán sufragar los afiliados habilitados de los distintos circuitos electorales del municipio.

La elección partidaria será clave para definir la conducción del peronismo local y ordenar el escenario interno de cara a los próximos desafíos políticos en el distrito. Con la oficialización de las mesas y los lugares de votación, el proceso electoral del PJ entra ahora en su etapa final antes de la jornada de votación.