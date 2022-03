Intendentes del FdT se mostraron unidos y pidieron luchar contra la inflación

Juntos en el conurbano emitieron un documento consensuado en el que pidieron al Presidente medidas contra la inflación para “garantizar la mesa de los argentinos” y luchar contra la inseguridad.Intendentes y máximos referentes peronistas del conurbano bonaerense realizaron este martes a la noche una reunión, que reafirmó la unidad del Frente de Todos y emitieron un documento consensuado en el que pidieron al presidente Alberto Fernández medidas contra la inflación para “garantizar la mesa de los argentinos” y luchar contra la inseguridad.

En un encuentro en el municipio de La Matanza, intendentes de la primera y tercera sección electoral, que incluye a los municipios más populosos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, se autoconvocaron y elaboraron un documento para “reafirmar la unidad del Frente de Todos” y además plantearon “los principales problemas” que hoy tiene esa región bonaerense.El comunicado“Hoy, le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia, y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. Estamos a disposición para, desde nuestro rol, ayudar en lo que sea necesario”, dice el documento.Otro de los temas apuntados por los jefes comunales fue, además de la preocupación por la suba de los precios, la inseguridad porque “es un tema mencionado siempre en cada conversación por los vecinos y vecinas”.En el texto, los intendentes le solicitaron al Gobierno provincial de Axel Kicillof y al Nacional que los “convoque a una mesa de trabajo para junto con los municipios enfrentar este problema que tanta angustia genera”.

La interna en el FdT“Todos hablamos de la unidad, ese fue el punto en el que todos coincidimos plenamente. Desde los intendentes de La Cámpora como Mayra Mendoza (Quilmes) como el resto hablamos de la importancia que tiene permanecer unidos en el Frente de Todos”, dijo hoy en diálogo con Télam el intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo.El jefe comunal contó que también se charló sobre “la necesidad de reunirnos con el Presidente, pedirle una reunión y dialogar sobre lo que nosotros vemos en nuestros distritos y hablar de las cosas que más nos preocupan ahora que son los precios, los bajos salarios y la inseguridad”.“Esa es la agenda de la gente y nosotros tenemos que recuperar el camino de la agenda de la gente que, principalmente, son dos: el económico y la seguridad”, aseveró.

Con respecto a la situación interna del Frente de Todos que quedó expuesta en el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el intendente de Ituzaingó reconoció que “hay una crisis política que no queremos ignorar” y por eso “queremos hablar con Alberto y con Cristina, con Axel (Kicillof) y con Sergio” Massa.“Abajo no tenemos diferencias. Entre los intendentes no tenemos grieta. Todos tenemos los mismos problemas y trabajamos juntos. Todos queremos lo mismo y quizás tenemos diferentes matices, pero no tenemos ningún tipo de grieta”, cerró el jefe comunal.Otro de los participantes del encuentro, el diputado nacional y exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, aseguró a Télam que durante la reunión “quedó muy claro que la cuestión entre Alberto y Cristina (Kirchner) la tienen que resolver ellos y nosotros no nos podemos meter ahí”.

Sobre el aumento de precios de los alimentos, dijo que “se propuso generar reuniones con el Presidente para darle nuestras opiniones y también con el gobernador Axel (Kicillof) y (Sergio) Massa -presidente de la Cámara de Diputados- con el objetivo de mantener la unidad del Frente de Todos”.“Estamos a disposición del Presidente. Por eso queremos pedirle una reunión para ponernos a disposición para trabajar juntos en la lucha contra la inflación en el territorio”, remarcó.También señaló que “todos coincidimos en que Alberto es quien debe convocarnos y conducir porque nosotros tenemos un esquema presidencialista”, y reiteró: “Que Alberto nos convoque y vamos a estar a disposición”.

En esa línea, el diputado nacional del FdT destacó que en el encuentro “la mayoría respaldó las palabras de Alberto cuando dijo ayer que él escucha a todos, pero quien toma las decisiones es él”.En una mirada política, el dirigente peronista contó además que durante el encuentro “una de las cosas en que todos coincidieron fue que Alberto llegue presidenciable al 2023, independientemente si después quiere o no ser candidato”.El documento difundido anoche señala: “Sabemos que nos toca atravesar tiempos difíciles. Macrismo, pandemia, guerra. Por eso unidos, tenemos la fuerza para superar todos los obstáculos.

Queremos cuidar a nuestro pueblo, que sea feliz. Estamos reconstruyendo una Argentina para todas y todos, trabajando en el hoy y para las nuevas generaciones”.“Como intendentes peronistas, queremos aportar nuestro granito de arena para que reine en el pueblo el amor y la igualdad”, agrega el texto.Intendentes que participaron Asi mismo, los intendentes -que representan a distintos sectores del peronismo bonaerense- recordaron que “en 2019 le pedimos todos los esfuerzos a Cristina (Kirchner) para unirnos y ganarle a (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal, tras los cuatro años de un gobierno neoliberal que nos dejó una deuda impagable, 50% de pobreza, megatarifazos del 3000%, pérdida del poder adquisitivo en los salarios y una desocupación del 12%”.Los funcionarios e intendentes que estuvieron presentes fueron Fernando Espinoza (La Matanza); Juan Fabiani y Mariano Cascallares (Alte Brown); Alejo Chornobroff (Avellaneda); Juan José Mussi (Berazategui); Fabián Cagliardi (Berisso); Marisa Fassi (Cañuelas); Carlos Ranil (Escobar); Gastón Granados (Ezeiza); Andrés Watson y Julio Pereyra (Florencio Varela).También asistieron Alberto Descalzo (Ituzaingó); María Lesci (Lomas de Zamora); Juani Ustarroz (Mercedes); Karina Menéndez (Merlo); Federico De Achaval (Pilar); Hernán Yzurrieta (Punta Indio); Mayra Mendoza (Quilmes); Nicolás Mantegazza (San Vicente); la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; y el ministro de Infraestructura provincial, Leo Nardini.(Télam)