Inscripción a las colonias de verano en Merlo

La Subsecretaría de Deportes de Merlo abre inscripciones a las Colonias de Verano Infantiles, para Adultos Mayores y “Merlo Inclusivo” de manera gratuita.

Los cupos son limitados, hay que presentar documentación y se llevará adelante de manera presencial.– COLONIA DE VERANO INFANTIL:Destinadas a menores de 5 a 12 años. Se abrirá la inscripción al 1º y 2º contingente, del cual solo podrán elegir uno.Días y horarios de inscripción 15/12 a las 8 am en el Club Argentino de Merlo en Antezana 3330 y camino de la Ribera, Merlo Norte.16/12 a las 8 am en el Predio “el Remanso” en Balbastro y Blanco Encalada 699, Parque San Martín.14/12 a las 8 am en el Asimra, Polideportivo el “Triangulo” en Vidt 4799, Agustín Ferrari.Club Ferrocarril oeste de Pontevedra:15/12 a las 8 am en el Parque Cultura de Libertad, Av. Perón y Colombia.16/12 a las 8 am en Sociedad de Fomento, Cuba 2149 entre Franceses y De Las Naciones, Pontevedra Centro.Cabe destacar que al momento de la inscripción el menor debe estar acompañando al responsable a cargo, sea madre, padre o tutor. Además, deben presentar fotocopia del DNI del menor y del adulto responsable. También, el documento de hasta 3 personas que pueden retirarlo.– COLONIA DE VERANO PARA ADULTOS MAYORES 2023:La inscripción se llevará a cabo los días Miércoles 7 y 14 de diciembre en el horario de 9 a 14 hs de manera presencial en la Subsecretaría de Deportes ubicada en Av. Constitución 92. Deben concurrir con fotocopia del DNI.– COLONIA DEPORTIVA ‘MERLO INCLUSIVO’, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:Deben acercarse de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs en la Subsecretaría de Deportes (Av. Constitución 92). Al momento de la inscripción deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: Fotocopia de DNI del colono y de madre/padre/ tutor. Y fotocopia del Certificado de Discapacidad.También, podrán disfrutar de la colonia menores a partir de los 3 años, sin límite de edad, y personas que sean de otro distrito.Bajo el lema “Una colonia mundial” los merlenses podrán acceder a actividades deportivas y acuáticas, charlas educativas, recreación, juegos, entre otros.Para más información comunicarse con la Subsecretaría de Deportes – Av. Constitución 92. Teléfono: (0220) 485-5909/ 483-1144. Facebook: https://www.facebook.com/SDDeportes