Incrementaron la seguridad en el hospital atacado a tiros en José C. Paz

La seguridad en el hospital público Rubén Caporaletti de la localidad bonaerense de José C. Paz se incrementó tras el ataque a tiros ocurrido en las últimas horas le cual generó terror entre los pacientes y médicos.

Sebastián Motrel, Director de la institución médica, habló con la prensa y dio detalles acerca de cómo está la causa, el hecho y la actualidad del hospital.

Motrel destacó que hasta ahora no tienen novedades de la causa, pero que la Policía y el Juzgado a cargo “tienen varias líneas de investigación”.

Al ser consultado si al momento del ataque había seguridad, el director señaló que esa noche estaba la consigna policial, la cual está 24 horas.

A raíz del ataque, desde la institución solicitaron refuerzos, los cuales fueron autorizados y puestos en funcionamiento: “También hay personal de vigilancia que monitorea todo el hospital”.

Acerca del tiroteo, que de milagro no dejó heridos, Motrel expresó: “Nos supera, es algo fuera de lo común”.

El funcionario subrayó que no recibieron amenazas previas y que por ese motivo no comprenden cuál pudo haber sido el móvil: “Por suerte no pasó a mayores, podría haber sido peor”.

Otro de los puntos alarmantes que mencionó es que todos los fines de semana pasan cosas de esta índole, aunque nunca “de esta magnitud”.

“Es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Hemos recibido piedrazos o algún que otro destrozo”, sintetizó.