Impactante persecución de la Policía Municipal de San Miguel: tres detenidos

Con una gran tarea de la Policía Municipal de San Miguel, se detuvo a tres delincuentes que habían robado un Fiat Palio y escapado en 3 autos.

Todo comenzó con el aviso de la víctima al Centro de Operaciones Municipal. Inmediatamente se cargó la patente al sistema de cámaras y a los pocos minutos se activó la alarma que detectó el paso del vehículo robado.

Los operadores comenzaron a seguir a los 3 autos que escapaban por Gaspar Campos, mientras coordinaban un operativo cerrojo junto a las patrullas municipales.

Finalmente, ya perseguidos por las patrullas, uno de los autos perdió el control en Gaspar Campos y Bourel, donde se capturó al conductor.

El segundo auto fue bloqueado en el puente del Río Reconquista, mientras el otro escapó hacia Hurlingham pero fue detenido a los pocos minutos.