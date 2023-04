Política ¿Juntos?

Hoaracio Rodríguez Larreta, el malo de la película

La interna de Juntos por el Cambio se pone super caliente tras la decisión de Mauricio Macri de bajar su pre candidatura y del desdoblamiento de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que los porteños elegirán a su sucesor en las PASO, que se harán el 13 de agosto, con Boleta Única Electrónica, con lo que confirmó la realización de comicios concurrentes en el distrito, pese a la oposición del líder del PRO, Mauricio Macri.

“No se hizo antes en la Ciudad. No hay que cambiar las reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlo por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar algo para complicarle la vida a la gente”, comentó el ex presidente de la Nación, que hace unas semanas bajó su pre candidatura.

En ese sentido, agregó: “Mis queridos porteños son autónomos e independientes. No vuelcan su voto hacia un espacio solamente por cambiar de día la elección. Desdoblar es complicarles la vida”.

Por el lado de Patricia Bullrich, la otra pre candidata a presidente de la Nación, algunos legisladores analizan no darle quorum automático a Larreta en la Legislatura porteña. «Si quiere tener quórum, lo tendrá que conseguir con el Frente de Todos», dijeron desde el entorno de la titular del PRO que tiene el apoyo de tres legisladores que dejarían de facilitarle el tratamiento de leyes en la Ciudad.

«Ya somos tres legisladores porteños, y con eso Rodríguez Larreta pierde el quórum automático, pero podríamos ser siete si no se establece un mecanismo claro de toma de decisiones», agregaron.

La interna entre ambos postulantes al máximo cargo ejecutivo del país se pone al rojo vivo con esta decisión previa a los comicios. Bullrich criticó con dureza a Larreta de convocar elecciones concurrentes: «Nos enteramos cuando la decisión ya estaba tomada, y no la comunicaron. En el PRO no hubo posibilidad de opinar sobre la misma y eso muestra un modus operandi», afirmó.

Asimismo, Bullrich aprovechó para recordar un momento en el que el jefe de gobierno porteño hablaba de «trampas» electorales cambiando reglas del juego. «Circuló un video donde Horacio dice esto: ‘Cambiar las reglas del juego es hacer trampa en un año electoral’. Lo escuché y lo transmití. Si uno tiene una mirada para el conjunto del país, tiene que ser lo mismo para el distrito», apuntó.

Quien también fue duro con sus consideraciones sobre el jefe de Gobierno porteño fue Javier Milei. El Libertario lo trató de personaje “siniestro”. Esto lo pone a “El León” en la vereda de enfrente de Larreta, al igual que lo está Bullrich, más allá de que estén en el mismo partido. ¿Este podría ser un punto de encuentro entre la ex ministra de Seguridad y el diputado para ir juntos en una boleta?

En tanto, aunque aún María Eugenia Vidal no bajó su pre candidatura –más allá de que todo apunta a que sí lo hará-, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, expresó: “El PRO y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este”. Y reprochó: «No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada».

Por el momento, los cruces mediáticos estarán a la orden del día y seguramente saquen estos trapitos al sol en cualquier encuentro que tengan donde presenten su plataforma electoral, como en el caso de hoy que ambos estarán en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Palermo, donde expondrán los principales precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Hacemos Córdoba y La Libertad Avanza.