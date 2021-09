Hernán Y Zurieta asumió como Administrador General de Vialidad

El ex intendente de Punta Indio comenzó sus funciones al frente del organismo en un acto del que participó el Jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Franco La Porta.Hernán Y Zurieta asumió como Administrador General de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en un acto en la sede del organismo bonaerense que contó con la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Franco La Porta, el sub Administrador de Vialidad, Martin Fraschetti y otros funcionarios de la repartición.Al respecto, el ex intendente de Punta Indio manifestó que “estoy muy contento de llegar a un lugar que lo conozco bien. Vengo de un municipio donde sabemos la enorme importancia que tiene la Dirección y haremos todo lo posible para honrar esta responsabilidad”.

“Llego humildemente a aportar la experiencia que nos da estar al frente de un municipio, no hay que creer que los que llegamos ahora somos la solución a un problema puntual, es la mirada de los intendentes que va a acompañar la gestión de Axel”, destacó el funcionario.Cabe destacar que Y Zurieta solicitó licencia a la intendencia de Punta Indio para desembarcar en la repartición con la llegada de Leonardo Nardini al frente del Ministerio.