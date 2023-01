En la visita presidencial por el nuevo hospital, Mario Ishii fue contundente contra aquellos que tienen planes sociales a perpetuidad y que además no cumplen con la contraprestación.

Un Mario Ishii encendido se vio este martes en el discurso que pronunció en la inauguración del Hospital de Internación “Cjal. María Ofelia Villarreal”, del Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico “Rubén Caporaletti”, ubicado en Av. Croacia 2312, entre Buenos Aires y Lima.

Primero el intendente hizo un agradecimiento a los presentes y recordó a Villarreal, la ex concejal que militó durante muchos años a su lado y que hoy el hospital lleva su nombre. Luego, como suele hacerlo, trajo del recuerdo a Néstor Kirchner y todo lo que hizo por el distrito y por el país en momentos en que la Argentina era un polvorín tras la crisis de 2001 que se extendió en el tiempo.

Pero el momento más trascendente fue cuando le habló directamente al presidente Alberto Fernández, quien encabezó el acto y que estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros. “Quiero decir, presidente, que el pueblo la está peleando, ha pasado una fiesta muy tranquila, no está la situación como la están planteando”, comenzó diciendo. Y puso de ejemplo algo que le sucede con la constructora municipal, con la cual salen a buscar mano de obra y esta es escaza e identifica cuál sería el motivo: “No estamos consiguiendo suficientes albañiles. Desgraciadamente, en época de emergencia a la gente se le otorga un plan social y después no se consigue gente para trabajar. Los programas tienen que durar ocho meses porque solo son para emergencias. En este país hay trabajo pero la mano de obra no la conseguimos por la gran cantidad de planes sociales que existen”. No obstante ello, recaló: “Hay compañeros que tienen un plan, no van a trabajar y hacen la contraprestación… decirles que hay que dejar de ser parásitos y ponerse a laburar… y encima piden más beneficios”.

Por eso, insistió con Fernández y le dijo que “son mentiras presidente de que no hay laburo, porque acá hace falta mano de obra, en el norte no pueden cosechar porque no hay mano de obra, es en todo el país esto, y es porque están los planes. En José C. Paz vamos a trabajar y por eso tenemos las escuelas y las universidades llenas de alumnos, ese es el futuro y con eso vamos a salir adelante”.

Finalmente, Ishii pidió que “no le hagan creer al presidente que está todo mal; Argentina está levantando a pesar de cómo la dejó Mauricio Macri, y hay que ir a buscar la plata que se robaron; los responsables son los banqueros que hicieron la sacada de dinero del país”.

Cabe destacar que la ampliación del hospital, que funciona desde 2016 y es el único centro de alta complejidad del partido, implicó una inversión de 419 millones de pesos. El anexo modular permitirá ampliar la capacidad del servicio con nuevas especialidades, con especial injerencia en la atención de las personas mayores.

Celestino Saavedra, secretario de Salud del municipio, comentó que el nuevo hospital está destinado a la “atención de todos los pacientes afiliados al PAMI y a los vecinos del distrito”. Además, como funcionario destacó la incorporación de profesionales de la salud “y todo eso contribuye a crecer en infraestructura y recursos humanos”

Las primeras 2838 obras

El presidente, por su parte, anunció la finalización de las primeras 2.838 obras públicas realizadas por el Gobierno Nacional desde el inicio de la gestión en todo el país.

“Venimos a inaugurar un hospital en el que el Estado nacional ha destinado recursos que tiene de la coparticipación para hacer obras como ésta y que la Corte Suprema ha puesto en crisis porque quiere que parte de esos recursos los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

El Presidente se dirigió a los paceños y aseguró que se trata de “un derecho que tienen como bonaerenses a tener la mejor atención de salud. A mí no me deben nada, yo solo cumplo con mi deber de garantizar lo que indica la Constitución, que es mejorar la vida de los argentinos y las argentinas con un criterio federal”.

El jefe de Estado destacó que “nosotros iniciamos más de 5.500 obras en la Argentina, de las cuales 2.838 ya se terminaron y se hicieron en todos los municipios del país e incluyen en José C. Paz a este hospital y a la Avenida Croacia, que se suman a la infraestructura que desarrolló el municipio”.

Por último, aseguró que “hay una prédica constante que busca hacernos bajar los brazos. Yo les pido que no nos desanimen. Ya mintieron demasiado. Lo único que nos frustró a los argentinos fue ese presidente que tuvimos y se llamó Mauricio Macri. Ahora disfrutemos que la Argentina es otra, se pone de pie, tiene futuro y tiene un horizonte, y esta vez el horizonte no nos lo van a tapar”.