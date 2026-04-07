¿Habrá colectivos el miércoles en el AMBA? Las empresas advierten que «no tienen para pagar los sueldos»

La reducción de frecuencia de las unidades, iniciada a comienzos de semana, podría agravarse en caso de no encontrar una solución antes de que finalice la jornada. Hasta el momento no hay prevista ninguna reunión con representes del Gobierno.

Peligra el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el miércoles 8 de abril. Luego de dos jornadas donde se llevó a cabo una reducción de un 30% en la frecuencia de las unidades, las empresas advierten que «no tienen para pagar los sueldos» y que la situación pasó a ser «inviable» de cara a los próximos días.

«Hoy las empresas de transporte no tienen para pagar el sueldo. Mañana no sé qué empresa va a trabajar, va a estar muy complicado«, señaló a Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

En una entrevista con Futurock, Pasciuto alertó a primera hora de la jornada sobre la difícil situación del transporte público en el AMBA debido a la suba en el precio de la nafta por el conflicto inconcluso en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo a nivel mundial, y el desactualizado esquema de subsidios. «Al subir tanto el combustible y tampoco girar el monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días hace inviable el tema. Incluso hoy las empresas no tienen para pagar los sueldos de mañana, que es el cuarto día hábil», alertó Pasciuto.

Sobre si peligra el servicio de colectivos para mañana miércoles, el titular de Cetuba fue enfático al señalar: «Calculo que el servicio va a ser el mismo que hoy , yo no tengo otra novedad por ahora».

«Hace 15 días se pidió de todas manera hasta por CD y de ninguna de las dos jurisdicciones contestaron«, manifestó en relación a si se tienen previstas reuniones con representantes gubernamentales para intentar darle una solución al conflicto.

Los colectivos del AMBA reducen su frecuencia: qué líneas se ven afectadas