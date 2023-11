Guillermo Kippes, “Jaime es una persona fácil de salir a militar”

El presidente del Concejo Deliberante se refirió así al triunfo del intendente y destacó el grado de aceptación de la gestión que había en los barrios cuando salían a hacer campaña.

“La manera en la que llegué a la presidencia del Honorable Concejo Deliberante no es la que yo quería, la que pensaba… me tocó”, reflexiona Guillermo Kippes que este 10 de diciembre concluye su mandato en el Recinto y que aún no sabe en qué área lo encontrará el futuro inmediato. Su llegada a ese cargo se dio en noviembre de 2022 por el fallecimiento, a los 67 años, del anterior presidente, Guillermo Sánchez.

Cuando le propusieron ser el titular del Cuerpo no dudó un momento y manejó el Recinto con convicción, pero también tendiendo canales de comunicación con todos los bloques del legislativo, basándose en el respeto mutuo y el consenso.

“Como experiencia fue buenísima, desde que estoy acá fui mejorando y haciendo cosas distintas”, explica Kippes y agrega: “Me llevé bien con todos los presidentes de los bloques y con los concejales; se trabajó con respeto por sobre todas las cosas”.

Respecto al triunfo de Jaime Méndez, que fue relecto intendente de San Miguel por Juntos por el Cambio, dijo que le parece “un justo ganador” porque “es una persona que se preocupa por San Miguel, tiene muchas obras en las calles, hizo muchas mejoras”. En ese sentido, dijo que Méndez “es una persona fácil para salir a militar, uno va y habla en los barrios y te das cuenta que es una persona querible, la gente lo quiere y eso te facilita el trabajo de militar para que esa persona sea intendente”.

Sin más, consideró que la victoria en las generales se debe al “mérito del intendente de hacer bien las cosas durante cuatro años; esto no es solo en la campaña. Hacer una campaña ruidosa no te garantiza el triunfo, el triunfo se garantiza con trabajo y gestión”.

Cómo queda el HCD

Tras los comicios generales de octubre, Juntos por el cambio, que puso en juego 7 bancas, logró mantener 6 de ellas. Unión por la Patria tenía que revalidar 5 escaños de los cuales consiguió 4. Quien va a tener representación a partir del 10 de diciembre es La Libertad Avanza con 2 concejales. De todos modos, el oficialismo, con un bloque de 13 concejales (de un total de 24) seguirá manteniendo la mayoría en el HCD.

Por el oficialismo, los que terminan su periodo en 2025 son Andiarena Gonzalo Ezequiel, Artigue Ermelinda Mabel, Di Conza María de los Ángeles, García Guillermo, Ledesma Patricia Alejandra, Núñez German Alejandro y Salvaggio José Andrés.

Los que concluyen su mandato en 2023 son Barrientos Gabriela Fernanda, Barros Rafael, Ferres Luis Osvaldo, Juárez Mariana del Carmen, Kippes Guillermo, Pérez Favio Damián y Serrano Marial Isabel.

En su lugar ingresan por el periodo 2023 – 2027, Pablo de la Torre, Jesica Grillo, Miguel Nieto, Claudia Iriarte, Víctor José y Bárbara Kippes.

Unión por la Patria mantiene a los siguientes concejales hasta el 2025: Del Oro Sabrina Daiana, Sánchez Paula Lorena, Juan José Castro (lo había reemplazado en suplencia Claudia Borras), Fidanza Santiago Enrique y Pérez Rolando Javier.

Concluyen su mandato Mayal Carlos Cristian, Juan Manuel Castro (lo había reemplazado en suplencia Rodríguez Graciela), Pérez Delfina del Carmen, Walker Pablo José y Álvez Alba Luz.

Ingresan el 10 de diciembre Marcela Viguera, Juan Manuel Castro (renueva), Claudia Borras (renueva) y Pablo Walker.

Completan las bancas, donde ediles que entran por La Libertad Avanza. Ellos son Jorge Romo y Noelia Oxley.