Grand Bourg celebró los 30 años del municipio Malvinas Argentinas

Este 9 de Junio y en el marco del 30° aniversario del municipio de Malvinas Argentinas, la ciudad de Grand Bourg vivió una jornada cargada de emoción, música y participación vecinal.

El evento se realizó en la intersección de Juan Francisco Seguí, entre Ricardo Rojas y Francisco Beiró, donde vecinos y vecinas disfrutaron de espectáculos gratuitos y actividades para todas las edades.

La propuesta incluyó shows de bandas locales, food trucks y diferentes iniciativas recreativas pensadas para compartir en familia. El cierre musical estuvo a cargo de Rocío Quiroz, quien junto a otros artistas convocó a una multitud que celebró con entusiasmo el aniversario del distrito.

El intendente Leo Nardini participó del evento y destacó el valor simbólico que tiene esta ciudad en su historia personal: “Seguimos de festejo, en el marco de nuestro 30 aniversario. Hoy le toca a Grand Bourg, la ciudad que me vio crecer, me formó y me dio un montón de valores. Es la ciudad más grande de nuestro distrito, con buena gente, trabajadora, que tiene valores, es solidaria. Así que hoy estamos compartiendo, revinculándonos y fortaleciendo ese lazo”.

Estos festejos por los 30 años del distrito continuarán en cada una de las ciudades que lo conforman, con propuestas culturales, deportivas y sociales para seguir celebrando la historia, el crecimiento y la identidad malvinense.