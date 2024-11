Gran participación en el IV Congreso Internacional sobre Primera Infancia y Familia

Especialistas nacionales e internacionales debatieron sobre los desafíos de los primeros 1000 días de vida, el embarazo vulnerable y las adicciones, entre otros temas cruciales.

En un evento que reunió a destacados referentes de Argentina y el mundo, el Municipio de San Miguel organizó el IV Congreso Internacional sobre Primera Infancia y Familia en el Colegio Máximo, donde el Papa Francisco cursó sus estudios. Durante la extensa jornada, se abordaron problemáticas sociales desde múltiples perspectivas, con foco en el acompañamiento familiar durante los primeros años de vida, fundamentales para el desarrollo integral de las personas.

El intendente Jaime Méndez resaltó el compromiso del municipio con este tema: “Para nosotros, la primera infancia y las familias con necesidades son una prioridad. Si no nos ocupamos nosotros, quedan abandonadas. Por eso escuchamos a las familias y trabajamos con especialistas para ser mejores en lo que presentamos”, afirmó. Además, destacó la importancia del intercambio generado en el evento: “Es un tema que interesa, por eso la gran participación, donde intercambiamos experiencias con gente del país y del exterior”.

El Congreso, inaugurado también por el senador Joaquín de la Torre y el pediatra Pablo de la Torre, subrayó la necesidad de priorizar políticas públicas para esta etapa clave de la vida. “En los primeros mil días del niño se desarrolla el 90% del cerebro. Así es como se nutre un buen cerebro: con amor, estímulo y buenos vínculos”, explicó Pablo de la Torre, impulsor del programa de Primera Infancia y Familia en San Miguel. “Lo que más se invierta en primera infancia genera una muy buena tasa de retorno como inversión a futuro. Hay que ayudar a las mamás en esa etapa; si no, después nos pasamos haciendo políticas públicas para que ese chico no se nos caiga”, agregó.

El Congreso incluyó paneles sobre “Consumo durante el embarazo y la maternidad” y “Por qué invertir en primera infancia”, con la participación de especialistas de Colombia, Brasil y Jamaica, además de referentes argentinos como Catalina Hornos y Maritchu Seitún. Marina Charpentier, madre del músico Chano, formó parte de un panel sobre adicciones y subrayó el rol de la familia en la prevención: “La primera manera de luchar contra la adicción está en la familia, pero no de cualquier manera. A veces el sobre apego no es bueno. Hay que permitir que los niños enfrenten frustraciones y aprendan del dolor”.

Por su parte, Joaquín de la Torre destacó la importancia de una gestión enfocada en los más vulnerables: “Elegir gobernar bien es elegir correctamente las prioridades. Nos hemos preocupado por elegir a las personas más débiles para ver si podemos cambiar su historia”, sostuvo. Consultado sobre la relación política con otros niveles de gobierno, afirmó: “Nuestra responsabilidad es con San Miguel. Las peleas con otros gobiernos no deben quitarnos el foco de nuestra gestión”.

A pesar del intento por tratar de conseguir una definición política a futuro, teniendo en cuenta las próximas legislativas, el senador no dio indicios. Solo se remitió a decir que él fue quien el año pasado presentó un proyecto de desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y que brindó apoyo a la boleta única. “Los bonaerenses merecen que sus temas se discutan en una elección por separado porque si no, no son escuchados”, afirmó.

Volviendo al Congreso, el último panel del día abordó la disforia de género en menores, con un enfoque desde las perspectivas psicológica, legal y social. Miriam Domínguez, de la agrupación MANADA, expuso sobre los desafíos que enfrentan las familias y la necesidad de reformar la Ley de Identidad de Género para proteger a los menores.

Con este evento, San Miguel posiciona su compromiso con la primera infancia y se convierte en un referente en la implementación de políticas públicas innovadoras para las familias más vulnerables. “Algunos municipios están intentando hacer algo, pero la provincia no tiene un programa integral como este”, concluyó Pablo de la Torre, subrayando la necesidad de expandir iniciativas como la de San Miguel a todo el territorio nacional.