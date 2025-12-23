Gral. Rodríguez: AMPyCO y FOPREBA buscan potenciar el periodismo local en la región

En un encuentro realizado en Gral. Rodríguez, la Asociación de Medios, Periodistas y Comunicadores de Zona Oeste recibió a autoridades del Foro de Prensa de la Provincia de Buenos Aires y acordaron avanzar en acciones conjuntas para jerarquizar el trabajo periodístico.

La Asociación de Medios, Periodistas y Comunicadores de Zona Oeste (AMPyCO) fue anfitriona de un encuentro de cierre de año que reunió a referentes del periodismo local y provincial, con la participación especial de autoridades del Foro de Prensa de la Provincia de Buenos Aires (FOPREBA). La jornada se desarrolló en General Rodríguez y estuvo marcada por un clima agradable, de reconocimiento institucional, de proyección de trabajo conjunto y de camaradería.

Presidente de AMPyCO Raúl Nieto junto a José Valencia de FOPREBA

Durante la actividad, las autoridades de AMPyCO recibieron a Claudio Valencia y a Darío Navarro, presidente y secretario de FOPREBA, respectivamente. En ese marco, se destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre ambas instituciones para enfrentar desafíos comunes del sector, especialmente en el ámbito de los medios locales y regionales.

Como resultado del encuentro, ambas entidades acordaron avanzar en una agenda compartida de acciones coordinadas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas y los comunicadores de la región en la cual influyen.

Por parte de AMPyCO participaron su presidente, Raúl Nieto, su vicepresidente, Hernán Cohen y la secretaria de la institución, Sandra Martínez, quienes valoraron la presencia de FOPREBA.

Cabe destacar que, el encuentro dejó como saldo un compromiso mutuo de profundizar el trabajo articulado entre ambas organizaciones, con el objetivo de generar iniciativas que acompañen y potencien a los medios y periodistas locales.

Presencia – ausencia

Durante el encuentro también participó el intendente de General Rodríguez, Mauro García, dirigente de Unión por la Patria, cuya presencia generó sorpresa y malestar entre los periodistas y comunicadores presentes. Según relataron varios asistentes, el jefe comunal se retiró del recinto de manera abrupta, sin saludar ni despedirse de los representantes de AMPyCO, FOPREBA ni de los trabajadores de prensa que participaron de la actividad.

La ausencia del intendente en el brindis final fue interpretada por muchos como una falta de respeto hacia los periodistas presentes y hacia las instituciones que organizaron el encuentro. El gesto no pasó desapercibido en un evento que tenía como eje central el reconocimiento al trabajo periodístico y la construcción de vínculos institucionales basados en el diálogo y el respeto mutuo.