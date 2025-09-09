Fuerza Patria en Merlo se impuso con una diferencia de más de 14 puntos

La lista encabezada por Lucas Scarcella se impuso con una diferencia de más de 14 puntos, en una elección que demuestra la fortaleza del proyecto peronista en el distrito.

En las elecciones legislativas provinciales de este domingo, Fuerza Patria, la fuerza que en Merlo es representada por el intendente Gustavo Menéndez, logró una victoria arrolladora que consolida una vez más el apoyo popular.

La lista, encabezada por el candidato oficialista a primer Concejal, Lucas Scarcella, se impuso con un contundente 44% de los votos, frente al 29% de La Libertad Avanza, que quedó como segunda fuerza. Una diferencia abrumadora de más de 14 puntos que asegura una sólida representación en el Concejo Deliberante. Si bien se debe terminar de confirmar con el escrutinio final, podrían llegar a ser 8 los concejales que ingresen por el oficialismo merlense.

Los resultados también representan un fuerte respaldo a la gestión del intendente Menéndez, que continúa trabajando al frente del municipio.

Por otra parte, el espacio Crecer, quedó relegado a un tercer lugar con un 7%, mientras que en cuarto lugar también con el 7% se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Estos no lograron romper el piso y no podrán meter concejales.

Merlo, uno de los distritos más grandes de la 1ra Sección Electoral, volvió a ser un pilar fundamental para el triunfo del peronismo en la provincia. Los más de 430 mil electores aportaron una cantidad masiva

de votos que fueron decisivos para la victoria de Gabriel Katopodis.