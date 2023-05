Fue un jueves muy particular para Joaquín de la Torre

El senador provincial no competirá por la gobernación bonaerense, ya que para ese cargo Patricia Bullrich eligió a Néstor Grindetti. El legislador pidió apoyar al intendente de Lanús y exigió a Horacio Rodríguez Larreta que dé un paso al costado.

La noche del jueves pasado fue muy especial para los integrantes de Juntos, pero, sobre todo, para el propio legislador provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, que se venía preparando para ser candidato a gobernador de Patricia Bullrich.

Pero, al margen de lo que haya sucedido con su fallida postulación, el ex intendente de San Miguel fue contundente contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quién llamó “inspector de veredas”, y le pidió que baje su candidatura a presidente para alinearse detrás de la ex ministra de Seguridad del gobierno de la Alianza que comandó Fernando de la Rúa. «Que se baje Larreta y se deje de joder. Si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a Presidenta», enfatizó.

Estas palabras las pronunció en un encuentro que se realizó en la renovada sede del Club Atlético San Miguel ante cientos de militantes que llegaron para escuchar su mensaje. «Y porque no somos tibios, estamos en frente del inspector de veredas que vino a San Miguel a mirar nuestra gestión. Y porque no somos tibios, siempre estuvimos en contra de cerrar las escuelas y de la cuarentena eterna, algo que impulsó el inspector de veredas en la foto con Kiciloff y con Alberto Fernández durante 1 año», agregó De la Torre tras anunciar que no iba a ser candidato a gobernador, y fue más allá: “Acá (por el distrito de San Miguel) la policía no mata pibitos como sí los mata la policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

Mientras la militancia escuchaba a su conductor, De la Torre, que estaba acompañado por el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, se dirigió a la gente que fue a verlo para trasmitirles su mensaje luego de que Patricia Bullrich anunciara como candidato a gobernador al intendente de Lanús y actual presidente de Independiente, Néstor Grindetti. En ese sentido, el senador provincial salió a apoyar al elegido y sostuvo: «Se pueden seguir dando batallas desde el llano, no estamos por los cargos. Nosotros somos de palabra. No somos tibios». Luego, recordó que «hace 3 años venimos diciendo que el próximo intendente tiene que ser intendente y bonaerense. Por eso apoyamos la candidatura de Néstor Grindetti. No vamos a retroceder ni un centímetro de esa decisión. No vamos a aceptar a un porteño nunca más».

No obstante, el ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, dijo cuál va a ser su postura desde ese momento: «No vamos a resignar nuestras banderas, vamos a seguir siendo molestos. Vamos a seguir peleando para que la provincia y el país salgan adelante».

Por último, explicó que en el espacio al que pertenecen creen en la libertad y no en conducirle la vida a la gente, pero que “sí tenemos que crear las condiciones para que la gente elija la mejor manera de conducir su vida; y esas condiciones son la educación y el trabajo, con esas dos herramientas se construyó la argentina. Eso paso cuando el estado construía la posibilidad que haya trabajo y educación pública fuerte, pero, este Estado presente, lo destruyó”.

Luego de este acto con toda la militancia, donde planteó la postura a seguir de aquí en adelante –teniendo que postergar su deseo de ser candidato a gobernador- la incógnita radica ahora en saber qué es lo que hará de su futuro político De la Torre. Por el momento será tiempo de más conversaciones con la plana mayor de Juntos para reconfigurar el espacio y redistribuir los nombres que integrarán las boletas y los futuros cargos en caso de alzarse con el triunfo en octubre.