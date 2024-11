FOPREBA: Periodistas de la región reconocieron a colegas por su trayectoria

El Foro de Prensa de la Provincia de Buenos Aires realizó el encuentro donde galardonó a los trabajadores de prensa que durante muchos años vienen desarrollando la actividad en la región.

En un evento cargado de emoción, el Foro de Prensa de Buenos Aires (FOPREBA) celebró la Primera Edición del «Reconocimiento a la trayectoria periodística y literaria», en la Casa de Cultura y Arte de Malvinas Argentinas.

El encuentro reunió a periodistas, escritores y comunicadores comprometidos con el relato cotidiano de las comunidades, destacando el papel crucial que desempeñan en la sociedad.

El presidente de FOPREBA, Claudio Valencia, abrió la jornada con un sentido discurso, subrayando que este homenaje no solo busca reconocer el esfuerzo y dedicación de los periodistas, sino también reflexionar sobre el rol esencial del periodismo regional. «El periodismo local, aunque carece del alcance masivo de los grandes medios, tiene una cualidad única: su proximidad con la gente», destacó, recordando que muchas veces los periodistas regionales son verdaderas «unidades multifunción».

El balance del año también fue motivo de orgullo para FOPREBA, que logró articular exitosamente las necesidades de los vecinos con las autoridades municipales, consolidando su papel como intermediario en problemáticas locales. Además, sobresalieron iniciativas solidarias que permitieron recaudar más de 1.300 kilos de alimentos para comedores comunitarios en Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz, reflejando un compromiso que trasciende la labor informativa.

Durante el acto, se homenajeó a periodistas con trayectorias destacadas y se recordó a colegas que dejaron una huella imborrable en la profesión. El reconocimiento, además de resaltar los logros individuales, fue un llamado a fortalecer los lazos entre comunicadores para afrontar juntos los desafíos de la profesión.

“Como periodistas de la región, enfrentamos adversidades económicas, presiones externas e incluso indiferencia hacia nuestra labor. Pero es en esas dificultades donde debemos afianzar nuestra unidad, porque solo así podemos seguir siendo una voz confiable y cercana para nuestras comunidades», concluyó el presidente de FOPREBA.

El evento cerró con la renovación del compromiso colectivo hacia un periodismo ético y solidario, y con la certeza de que la unidad es la mayor fortaleza del periodismo regional.

Ramón Marcelo Orellana, Carlos César Pogonza, Jorge Anibal Cela, Leonardo Ojeda y Sebastián Dumont fueron los periodistas reconocidos por su trayectoria. Mientras que también hubo un momento para recordar y reconocer a los periodistas fallecidos que han dejado su marca y ellos son: Hugo Jesús Miño, Pedro José Birro, Miguel Ángel Clerici, Luís Antonio Molina, Federico César Raffo y Néstor Pedro Costa..

Cabe destacar que, entre los presentes, estuvieron el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; del secretario de Gobierno de José C. Paz, Pablo Mansilla; del secretario de Deportes de José C. Paz, Rodolfo Pino; del ex diputado provincial, José Pérez; del presidente de PJ San Miguel, Juanjo Castro, y de la concejala de San Miguel del Frente de Todos, Paula Sánchez; como así también Candela Ramírez del MTS San Miguel; Hernán Caratozzolo, director de Prensa de Malvinas y Diego Solorzano, director de Infraestructura Sanitaria de Malvinas. También estuvo la presidenta de ONG Familias por la Vida, Nilda Gómez y Carmen Rojas, directora del hogar de tránsito Manos Unidas Emanuel.