FOPREBA hizo su presentación en sociedad

El Foro de Prensa de Provincia de Buenos Aires hizo su estreno con la asistencia de integrantes del mundo de la política, organizaciones sociales y entidades intermedias, entre otros.

El pasado 8 de junio, el Foro de Prensa de la Provincia de Buenos Aires (FOPREBA) se presentó en sociedad, ante una Fábrica del Arte, ubicada en el partido bonaerense de San Miguel, que estuvo colmada de invitados, quienes respondieron de grata manera a esta propuesta encabezada por un puñado de periodistas y trabajadores de prensa de la región que quieren generar un cambio positivo en el desarrollo de la actividad.

Luego de haber conformado su Comisión Directiva, la intención es concretar una visión conjunta de mejorar la calidad de los medios de comunicación y, con ello, la información que le brindan al público a través de distintos canales comunicativos gráficos, radiales, televisivos y digitales.

“Sentí una satisfacción muy importante que hace mucho que no la vivía. Hubo dirigentes políticos y sociales, empresarios, periodistas, oficialistas y opositores, amigos que fueron apoyarme y a decirme que oajalá esto se haga realidad de una vez por todas y no como muchas veces que se intentó y no se logró”, afirmó el Director de Aquí La Noticia, Claudio Valencia, quien también forma parte de la Comisión Directiva del Foro y reflexionó: “Hoy estamos ante una oportunidad realmente muy importante de lograrlo, espero que estemos a la altura de las circunstancias… Que hay muchas cosas por mejorar, seguro, muchos vamos a tener que replantearnos muchas cosas, a pensar en nosotros como institución y no como personas, por ejemplo. Me parece que esto tiene un futuro muy importante por las personas que lo integran y por lo que se mostró en la presentación de FOPREBA”.

El evento contó con la participación de más de 150 personas, fue realmente importante no solo por la cantidad de público, sino por lo que representa para la región, motivo por el cual hubo figuras muy destacadas de la sociedad en general. Este fue el puntapié de FOPREBA, pero ya se piensa en aquellas personas que se van a sumar al proyecto: “Queremos hacer lo mejor el uno por el otro en nuestro trabajo que es el periodismo, que cada uno que integra su medio tenga la posibilidad de realizar el trabajo de la mejor manera posible, y para eso estaremos, para ayudarlos, para estar ahí presentes”, afirmó Valencia que, al finalizar, felicitó a sus compañeros de Comisión Directiva “que estuvieron a la altura del evento y me dejaron disfrutar de algo único”.

En la presentación del foro estuvieron brindando un espectáculo musical de primer nivel, el cantante Roberto Danelli, la compañía de baile Rs Company y Tradiciones Gauchescas, quienes cosecharon el aplauso del público.