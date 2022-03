Daniel Orqueda, que va 2º en la lista opositora del Partido Justicialista, dice que lo que está en disputa son las candidaturas a intendente del año que viene y consideró que «es muy importante que el peronismo vuelva a recuperar ese espacio».Este 27 de marzo más de 27 mil afiliados estarán habilitados para participar de los comicios del Partido Justicialista de San Miguel. A la lista de Juanjo Castro –actual presidente- se opone la de Stella Maris Vuillermet, que lleva en segundo lugar a Daniel Orqueda.

El candidato comentó que el espacio que representa trabaja todos los días para contactar a los afiliados, haciendo reuniones, para contarles cuáles son las propuestas que ofrecen. «Tenemos un gran apoyo de los vecinos, estamos muy bien con los afiliados y seguimos caminando barrio por barrio llevando nuestra propuesta», dijo.Luego, afirmó que «esta elección va más allá de la presidencia del PJ» porque lo que viene después es la candidatura a intendente de 2023, una asignatura que el peronismo tiene pendiente desde hace varios años. «Es muy importante para nosotros que el peronismo vuelva a recuperar ese espacio que hoy no tenemos», explicó.

Consultado sobre qué es lo que va a hacer su espacio en caso de perder o de triunfar en la elección interna, Orqueda manifestó que «el que pierde va a tener minoría asique algunos integraran el cuerpo del Consejo del Partido y vamos a estar de acuerdo en lo que es en beneficio del afiliado; y si te referís a la intendencia ahí se verá si va a haber interna». Luego se lamentó que no haya habido una lista de unidad aunque no baja los brazos en la tarea de seguir dialogando para conseguirla después de las internas. «El dialogo es el mejor camino para mí», afirmó. Asimismo, comentó que mantiene una excelente relación con los integrantes del PJ a insistió para que «la unidad sea el puntapié inicial para ir a una elección bien armados; voy a seguir charlando con los compañeros hasta última instancia».Finalmente, consultado sobre si comparte aquellos dichos que sostienen que Juanjo Castro mantiene vínculos y responde al oficialismo de San Miguel, explicó que «de la lista 2 hay muchos que tienen mucha cercanía con el gobierno municipal, estoy totalmente de acuerdo con eso. El municipio también analiza como quebrarnos y hacer que la oposición tenga menos peso a la hora de un comicio. Por eso, ahí es donde no tenemos que caer y los que tenemos convicciones no vamos a caer en esas redes».