Habló de que los chicos en la provincia no mueren por balas sino por el consumo. Además, dijo que hay que terminar con la burocracia política, eliminar ministerios y gastar menos de lo que se recauda.

La aparición del senador provincial y pre candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, en Mar del Plata para inaugurar un local partidario de Juntos, fue el momento para hablar con la prensa de lo que tiene pensado hacer en caso de llegar a la gobernación, marcando un contrapunto muy pronunciado con la política del oficialismo actual.

“En el conurbano se vende 12 veces más droga que en Rosario”, comenzó diciendo el legislador y explicó que “no se mueren chicos por balas; se mueren por consumo, todo el tiempo”. En ese sentido, dijo que cada familia del conurbano o de las grandes ciudades del interior, se destruye cuando los chicos empiezan a consumir: “No van a buscar la droga, se la chocan entre su casa y el colegio. Son chicos que tienen cuatro horas de clase. Es muy poco. Si nosotros desde la educación o desde la prevención no empezamos a trabajar para que esos chicos tengan un día más ocupados, la droga va a ser siempre una tentación muy grande”.

Luego se aventuró a hablar del futuro tras los comicios de octubre: “Cuando nosotros lleguemos al poder con Patricia Bullrich se van a acabar las extorsiones” y “el que quiere cortar la calle va a tener dos posibilidades: o se va a tener que ir o lo vamos a sacar”. Cabe destacar que entre sus principales consignas está la de “poner orden”, eliminar la mayoría de los ministerios y “llevarse puesto a los privilegiados que están cerca de la política y extorsionan”.

Consultado sobre qué es poner orden en la provincia, de la Torre dijo que “es lo que la gente está pidiendo. La administración pública en todos estos años ha llegado a un lugar de desorden. Yo planteo el orden en la calle y en las cuentas. En las cuentas es no seguir gastando más de lo que entra y empezar a achicar la cantidad de cargos de la política para ocuparnos de las cosas importantes. Y el orden en la calle, porque no puede ser que para la gente que sale a trabajar y estudiar sea más jorobado caminar por la calle que para los delincuentes. No puede ser que los dueños de la calle, los piqueteros, impidan el tránsito de la gente. Poner orden es ocuparse de las prioridades, de la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, y dejarse de ocupar de cosas que no son importantes, que lo único que hacen es llenar de cargos el Estado para que cobren el sueldo un montón de políticos”.

De acuerdo con su postura mencionó que el próximo gobierno de la provincia tiene que tener solamente siete ministerios, y a partir de ahí achicar la pirámide de manera drástica. “Tenemos un Ministerio de la Mujer. ¿Para qué? Gastamos miles y miles de millones. Si el problema son los femicidios, ha fracasado el Ministerio de la Mujer, porque hoy hay más homicidios que antes. El Estado ya tiene los organismos para ocuparse del asesinato de mujeres, que son las fiscalías y los juzgados”, afirmó.

Entre los ministerios que dejaría mencionó: Gobierno y Justicia; Economía y Producción; Desarrollo Social, Salud, Educación, Seguridad y Trabajo. “Más ministerios no solucionan los problemas; solucionan los problemas de los políticos que van en esos cargos. Hay que terminar con la burocracia política. Y la forma de terminar con la burocracia política es no hacerle creer a la gente que creando ministerios se van a solucionar sus problemas. Todo lo contrario”, apuntó.

Más tarde habló de las minorías privilegiadas que rodean a la política, como el “sindicato de docentes, que desde la extorsión y la presión de dejar a los chicos sin clases se queda con los derechos y la capacidad de presionar; los piqueteros, que son los administradores de la pobreza. Señores que no fueron elegidos por nadie, que no fueron votados, y sin embargo manejan millones de pesos. ¿Por qué el Estado les da tanta plata? Para que no corten la calle”.

Finalmente, respondió a si es necesario que Juntos por el Cambio vaya a las PASO con los libertarios en la provincia. “No creo que sea necesario. (Javier) Milei ha expresado muchas cosas que han mejorado la política. Pero ha elegido jugar en un andarivel distinto a Juntos por el Cambio. Y creo que eso beneficia a la política e incluso es un desafío para Juntos, porque lo obliga a mejorar su discurso, a volver a refrescarse. Y esa frescura no se la dan los libertarios entrando, sino la competencia de Juntos contra los libertarios. El desafío de Juntos no es preocuparse por Milei; es poner candidatos que el votante que hoy dice que va a votar a Milei pueda votarlos”.