Elecciones: Vivona será diputado, Ishii, senador

En la Cámara de Diputados provincial, el oficialismo revalidó los 19 escaños que ponía en juego y sumó dos más. Luís Vivona y Mario Ishii tienen banca asegurada desde el 10 de diciembre.

En los últimos comicios en la provincia de Buenos Aires se renovaron 46 bancas en la Cámara de Diputados. Fuerza Patria mantuvo sus 19 escaños y añadió dos nuevos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) junto al PRO ingresará 18 diputados, consolidándose como segunda fuerza. Otros espacios como Somos Buenos Aires e Izquierda alcanzaron resultados menores.

Comencemos por la Segunda Sección Electoral (11 bancas en juego): Fuerza Patria ingresará a Diego Nanni, Evelyn F. Yanz, Carlos Puglelli y Cintia Romero. LLA repite representación con Natalia Blanco, Pablo Morillo, Analía Corvino y Alejandro Rabinovich. El espacio Hechos obtiene las otras tres Diputados Bonaerenses.

En tanto, en la Tercera Sección Electoral (18 bancas), con una victoria contundente, Fuerza Patria incorporará a Verónica Magario (boleta testimonial), Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro y Roberto Vázquez. LLA consolidará seis bancas para Maximiliano Bondarenko, María Sotolano, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo y Leticia Bontempo. El Frente de Izquierda retendrá dos bancas con Nicolás Del Caño y Mónica Schlotthauer.

Por la Sexta Sección Electoral (11 bancas), La Libertad Avanza obtiene cinco escaños representados por Oscar Liberman, Carla Pannelli, Héctor Gay, Mariela Vitale y Gustavo Coria. Fuerza Patria ingresa con Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Esteban Acerbo y Sofía Vannelli. Somos Buenos Aires suma dos representantes, los primeros del bloque en asumir.

En la Octava Sección Electoral (La Plata – 6 bancas): Fuerza Patria logra tres escaños con Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Martín Malpeli. LLA también suma tres con Francisco Adorni, Julieta Quintero y Juan Osaba.

Senadores

Por su parte, quienes ingresarán desde la Primera Sección Electoral, aunque esa sección renueva senadores y no diputados, son: por Fuerza Patria asumen Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel; mientras que LLA incorpora a Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera.