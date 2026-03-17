Elecciones 2027: el espacio de Dante Gebel se lanza el miércoles con un encuentro nacional en Lanús

El nuevo espacio político Consolidación Argentina realizará el miércoles próximo en Lanús un “Encuentro Nacional y Federal” para trabajar por la candidatura presidencial del pastor Dante Gebel en las elecciones de 2027.

El encuentro tendrá lugar a las 19 en en el Microestadio de Lanús, donde el espacio conformará los armados territoriales de cara a los comicios del año próximo.

El incipiente armado estará conformado por siete grandes regionales –“Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo”– y cada mesa promotora regional contará con un “coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico”.

La actual Mesa Promotora del espacio está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales.

Entre los dirigentes que promueven los armados de Gebel figuran Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo; Eugenio Casielles, diputado de la ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y, y Walter Erviti, reconocido ex futbolista, entre otr