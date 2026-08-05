El papa León XIV visitará a Argentina en noviembre: cómo será el itinerario

El sumo pontífice estará entre el 8 y 11 de noviembre en el país, luego de ir a Uruguay y antes de viajar a Perú. Estará en tres ciudades y se prevén misas multitudinarias.

El papa León XIV visitará Argentina el 8 de noviembre en lo que será un viaje de tres días, pero la primera luego de 39 años. Durante su estadía recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, y promete misas multitudinarias, una de ellas será en la avenida 9 de Julio.

La noticia fue confirmada por la Nunciatura Apostólica en un comunicado que detallaba: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países”.

Porque la visita a Argentina no será la única que haga, ya que también “visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

El antecedente más reciente fue Juan Pablo II en abril de 1987 y el papa Francisco nunca regresó a Argentina de manera oficial.