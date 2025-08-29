El nuevo cuartel central de Bomberos de Malvinas Argentinas

Leo Nardini visitó los avances de la etapa final de la construcción del nuevo Cuartel Central de Bomberos que funcionará en una zona estratégica para atender emergencias de manera más eficaz y veloz.

El intendente Leo Nardini recorrió la obra del nuevo cuartel central de Bomberos de Malvinas Argentinas, que se encuentra en su etapa final de construcción en la intersección de Yatasto y Bailén. La intervención, impulsada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, es una de las más de 30 obras que el municipio tiene en marcha. El edificio será sede operativa de Defensa Civil y contará con infraestructura específica para responder a la magnitud de las tareas de los bomberos. Además, está ubicado estratégicamente, lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias en distintos puntos del distrito.P

“Estamos en lo que va a ser el cuartel central de Bomberos de Malvinas Argentinas, donde se formó un verdadero Polo de Seguridad que logramos llevar adelante con Defensa Civil, Gendarmería Nacional, el Centro Operativo Municipal, diferentes áreas que tienen que ver con la seguridad ciudadana”, expresó Nardini. “Pronto va a estar culminada esta etapa final, que conecta con la ruta 197, el túnel para poder conectar del otro lado de las vías y poder acudir a emergencias mucho más rápido en cualquier lugar del distrito”.

El edificio contará con un garaje especialmente preparado para autobombas, sectores de taller, sala de máquinas, toma de agua para cisternas y depósitos generales. También incluirá espacios complementarios como comedor, dormitorios, vestuarios, oficinas, aulas para la formación constante del personal y de los aspirantes, y para charlas de prevención ciudadana. “Es un cuartel de primer nivel”, remarcó Nardini, y agregó: “Estamos trabajando junto a ellos, para avanzar en las mejoras de la flota”.

El jefe comunal remarcó que la obra forma parte del trabajo en conjunto entre el municipio y la Provincia, que comparten la visión política de un Estado presente como motor de transformación. “Son muchas cosas en las que se siguen avanzando, y esto es gracias a la articulación que se hace desde el municipio junto al gobierno provincial, pensando en el bienestar de los malvinenses, que también son bonaerenses”, concluyó.