El Municipalidad firmo convenio con el Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia

José C. Paz, 13 de marzo el intendente municipal de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, en diciembre del año pasado cuando encabezó el acto de agasajo a más de 300 Instituciones del partido de José C. Paz, se comprometió a gestionar ante la gobernación el convenio para que las Entidades del partido puedan contar con el registro de firmas para las Instituciones.

La Directora General de Acción Comunitaria, Laura De León, área dependiente de la Secretaría de Gobierno, explicó que “gracias al intendente Ishii se pudo concretar la tan ansiada firma del convenio con el Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia de Buenos Aires, esto nos permite trabajar con la dirección provincial de personas jurídicas (DPPJ) a fin de colaborar con dicha área, contamos con la facilidad del ingreso de trámites y certificación de firmas y documentaciones requeridas. Esto es muy importante para nuestras queridas instituciones”.

El convenio establece que la Dirección de Asociaciones Civiles y Mutuales, dependiente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en virtud del Decreto N° 37/20 y modificatorios, dispone los procesos necesarios para cumplir con el Convenio de Colaboración con el objeto de establecer un contexto de colaboración recíproca entre las partes a fin de lograr que las asociaciones civiles, que desarrollen sus actividades en el territorio de la comuna, adecúen su constitución y su funcionamiento a las normas del Decreto-Ley N° 8671/76 (T.O Decreto N° 8.525/86) en todos aquellos casos en que éstas pretendan obtener reconocimiento de personería jurídica; con duración de un año, a partir de su suscripción, pudiendo ser prorrogado automáticamente.

De esta manera, desde la gestión del Intendente Ishii, se busca agilizar y brindar una mayor respuesta de expedición a los trámites de la población paceña.

Desde Acción Comunitaria se pueden realizar trámites como: Reserva de nombre para constitución de civiles; Rúbrica de libros; Certificación de Firmas; Certificación de documentación; Rendición de ejercicios económico obligatorio anual; Certificado de vigencias; Veedurías asamblearias; Asesoramiento en general, entre otros. Los trámites son GRATUITOS, para más información la comunidad puede dirigirse a Av. Gaspar Campos 6151, esquina Coronel Suárez de 8:00 a 14:00 hs.