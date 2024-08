El ministro de Economía Luis Caputo habló ante alumnos en la UCA de los problemas económicos

Este 21 de agosto el ministro de Economía de la Nación Argentina, Luis Caputo, brindó una charla a alumnos, docentes e investigadores el miércoles 21 de agosto por la mañana, en el Edificio San José del Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA). El encuentro fue organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.

La apertura estuvo a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Carlos Newland, quien dio la bienvenida a los presentes. La actividad contó con la moderación de Ignacio Warnes, director del Departamento de Economía y Finanzas y de la licenciatura en Economía.

En primer lugar, Caputo se refirió a las consecuencias de los problemas económicos de nuestro país. “Se le hizo creer a la gente que el problema eran las consecuencias: la inflación, el dólar, la deuda”, expresó. “Cuando no tenés el diagnóstico correcto, no vas a aplicar la solución correcta. Durante estas últimas décadas teníamos el diagnóstico equivocado, creíamos que los problemas eran las consecuencias y, en lugar de resolver el problema del déficit, por ejemplo, repudiamos la deuda y la defaulteamos. Cuando el problema era el dólar, pusieron el cepo; cuando era la inflación, Precios Cuidados”, explicó. “Ahora cambiaron varias cosas, tuvimos un candidato a presidente que explicó este problema en campaña y la gente lo empezó a entender, particularmente los jóvenes”, dijo. “Nos hicieron creer que nada se podía hacer, que el déficit era estructural; por eso la irrupción de los jóvenes entendiendo y apoyando esto, fue un cambio fundamental”, sentenció y afirmó que “a tal punto fue el descontento con la vieja política que una persona sin partido político, sin financiamiento, sin gobernadores, le ganó a todo el aparato político argentino”.

El ministro de Economía explicó: “Desde el día uno con el presidente decidimos desafiar ese no se puede de una manera brutal, por ejemplo, algunos candidatos decían que se podía ajustar el déficit un punto por año, un punto y medio, el más osado. Nosotros fuimos a equilibrio fiscal en el primer mes, cuando lo que habíamos heredado era un déficit a nivel fiscal de 5 puntos y consolidado de 15 puntos”. “Haciendo fast forward a hoy, llevamos 7 meses donde seguimos con superávit fiscal, donde los jubilados están ganando 5 y medio por ciento más en términos reales, hay superávit comercial, de cuenta corriente y energético”.

Seguidamente, Caputo afirmó que también hay escepticismo y que es entendible, porque “está en la historia argentina, en el gen argentino, aún a pesar de mostrar resultados”. “Yo suelo decir que lo más importante es la realidad, siempre habrá gente que va a hablar mal, en las redes, en la televisión, hay críticas bien y mal intencionadas por cuestiones políticas, económicas, ideológicas, personales. No hay que tomarlo mal, es con lo que tenemos que lidiar. Para nosotros lo más importante es la realidad”, manifestó.

A continuación, aseveró que, en la medida en que la inflación siga cayendo y la economía se empiece a recuperar, la evidencia empírica va a poner al desnudo a quienes con mala o buena fe tratan de inculcar otra cosa: “Nosotros tenemos un programa económico que diseñamos antes de que el presidente fuera electo y lo estamos llevando a cabo a rajatabla, que era una de las grandes dudas, si lo íbamos a poder hacer”. “No nos desviamos del plan, lo estamos ejecutando a rajatabla y a muchos les sorprenden los resultados”, expresó.

El ministro sostuvo: “Argentina nunca fue un alumno inteligente, lo bochaban porque no estudiaba. Hay una causalidad en esto, siempre le fue mal porque era un mal alumno, ahora está todo el día estudiando, estamos frente a un cambio histórico porque estudiamos. Si hay un orden macro, las consecuencias son estas. Se lo garantizamos a la gente y a los empresarios, Argentina no se moverá de ese orden macro”.

Luego, se refirió al presidente de la Nación, Javier Milei, y señaló: “El presidente tiene un mérito enorme en esto, porque dentro de la política hay mucha presión. Siempre le digo que me voy a preocupar el día que lo vea cambiar. Hoy tenemos un presidente con un nivel de convicción fenomenal que hace el trabajo nuestro más fácil, apoya todo lo que estamos haciendo y defiende a rajatabla el orden macroeconómico”. “Somos muy optimistas con lo que estamos haciendo y no tenemos duda de que estamos frente a un cambio histórico y, como dije antes, la realidad será suficiente para convencer hasta a los más escépticos. Vamos a seguir firmes en nuestro orden macroeconómico”, declaró.

A continuación, el ministro contestó preguntas de docentes y alumnos. Consultado por el incremento de la preocupación de los argentinos sobre la pobreza y el desempleo -que mide el Índice de Incertidumbre Económica elaborado por la UCA – y de qué manera y cuándo comenzará la reactivación y el crecimiento económico, Caputo indicó que, primero, es importante diferenciar una crisis que resuelve el mercado de una crisis donde el país decide tomar el toro por las astas: “Cuando la solución la impone el mercado, cuanto más brutal es, más pobreza y caída del poder adquisitivo genera. Hay una diferencia grande entre cuando uno, como país, resuelve el problema a cuando lo resuelve el mercado. La comparación de la situación actual es contra el caos y se paga un costo por eso, que hubiera sido más duro si no actuábamos”, afirmó.

Sobre la recuperación económica, Caputo indicó que vendrá del consumo y del crédito: “Hace 20 años que el banco no trabaja de banco, sino que es intermediario entre los depósitos de la gente y el Banco Central o el Tesoro Nacional. Si ustedes querían tomar un crédito no había o no lo querían tomar con una inflación del 150 o 200%. Cuando asumimos, Argentina llegó a tener un nivel de préstamo de apenas 3 puntos del PBI. En un país con muy poco crédito ese ratio suele ser de 25 puntos, en un país con crédito normal está cerca del 55 y en uno con mucho crédito, arriba del 100”, explicó y manifestó que eso empezó cambiar: “Esos 3 puntos pasaron a 5.1, empieza a haber crédito a tasas más razonables porque estamos bajando la inflación. El Banco Central ya no tiene la necesidad de imprimir pesos, el Tesoro Nacional no tiene necesidad de endeudarse y los bancos necesitan prestar al sector privado y, en la medida en que la inflación baja, las tasas empiezan a ser tasas que una empresa o un individuo puede tomar. Pasamos del riesgo de la hiperinflación a créditos hipotecarios”, aseveró.

Por último, afirmó que la inversión también tendrá un rol muy importante en la reactivación: “El nuevo régimen de grandes inversiones que les da trabajo a muchísimas Pymes, hará que la economía se comience a reactivar. Además, mencionó al blanqueo como impulsor del crecimiento e indicó que la reactivación “es un proceso de largo plazo y que lleva su tiempo, pero lo importante es el punto de inflexión, ser un país creíble, donde la gente confíe” y manifestó que “desde el punto de vista económico y geopolítico Argentina es estratégica, está ajena a las guerras, es rica en recursos naturales, riquísima en capital humano. No hay ninguna razón para que no sea potencia más que no haber estudiado nunca durante 100 años”.

Sobre la eliminación del impuesto país y de qué manera se puede llevar a cabo la salida del cepo cambiario, Caputo señaló, en primer lugar: “Vamos a estar bajando el impuesto a partir de septiembre al 7,5%. Esto contribuirá a que la inflación baje. Si queremos hacer algo por los que menos tienen, lo más importante es terminar con el flagelo de la inflación”. Respecto a la salida del cepo, el ministro dijo que “hay una ansiedad entendible de muchos pero que no es la ansiedad que nos mueve día a día, para nosotros no es un tema de tiempos sino un tema de formas. Lo haremos lo antes posible, pero, cuando salgamos, estaremos seguros de que no generará problemas a la sociedad. No se trata de hacerlo rápido sino de hacerlo bien. La salida del cepo será cuando estén dadas las condiciones y estamos trabajando para que sea lo antes posible”.

Consultado sobre el nuevo régimen monetario y de competencia de monedas, Caputo dijo: “Hoy hay un nivel de agregados monetarios bajísimo, la economía necesita re monetizarse. En un esquema de competencia de monedas, esa re monetización se dará en pesos o en dólares, en la moneda en que la gente elija. Convivirán las dos monedas y el tipo de cambio no va a ser un problema en un esquema donde ya no hay emisión monetaria”.

Por último, el ministro se refirió a qué herramientas se van a seguir utilizando para continuar bajando la inflación: “Para nosotros hay que bajar el costo argentino, sacarle el pie de la cabeza al sector privado, la competitividad se gana con la baja de impuestos y la baja de impuestos ayuda a la baja de la inflación”. Para finalizar, indicó: “Ayer anunciamos la eliminamos de la retención de IVA a los comercios, sumada a una serie de medidas que vamos a anunciar los próximos 30 días, va a contribuir a que la inflación continúe a la baja. Devaluando lo único que se gana es que la inflación suba y la paguen los que menos tienen”.