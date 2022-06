“El día que Ishii no esté en la política terminaré mi etapa”

El jefe de Gabinete paceño remarcó su lealtad con el intendente, con quién milita desde los 13 años. Dijo que lo reconoce como el único conductor a quien le rinde cuentas todos los días. La Secretaría de Gobierno de José C. Paz tomó otra impronta desde que Pablo Mansilla –ex secretario de Acción Directa- fue nombrado en la misma como su titular por el intendente Mario Ishii, en lo que fue la última reestructuración de gabinete municipal.

No solo que el aspecto político es clave en esta cartera, sino que también se sumaron otras áreas que están bajo su órbita.“Tomé la parte política porque es lo que corresponde, como lo es en cualquier municipio. Se suman áreas como Juventud, los Centros Integrales Comunitarios, Viviendas, Derechos Humanos, Educación, Consejería barrial, etc., y los compañeros tienen 90 días para mostrar su trabajo, tienen que rendir cuentas del trabajo que hicieron”, comentó Mansilla en entrevista con Aquí La Noticia.

En cuanto al trabajo con otras áreas del municipio, el funcionario dijo que todas hacen su labor sin interferir en la tarea de las demás –aunque se complementan-, por lo que la dinámica es buena y efectiva. Lamentó, por otro lado, que la recaudación en el municipio haya caído, aunque remarcó que Ishii “nunca remató una casa y jamás va a hacer un juicio por desalojo por no pagar los impuestos, preferimos que el vecino coma antes de que pierda una casa”.¿Se acaba una Era?Desde los 13 años Mansilla militó con la agrupación de Ishii, allá por 1996; pasó por Casa de Tierras, Educación, Seguridad, acompañó a Ishii en su etapa de senador provincial, fue concejal, secretario de Acción Directa y hoy ocupa la jefatura de gabinete.

La trayectoria es larga y su cercanía con el jefe comunal y su análisis de la situación lo hacen proyectar un futuro posible, por ello explicó: “Creo que Mario (Ishii) termina el año que viene y va a ser difícil que vuelva a ser intendente. Él no quedó muy bien después del Covid”. Y agregó: “El día que Ishii no esté en la política terminare mi etapa, y si me pide que siga tampoco lo haría. Es muy doloroso ver cuando se te empiezan a ir los compañeros, como lo que paso con el Covid. Mario está dejando su vida en José C. Paz”. Luego, dijo que desde su agrupación es importante resolver los problemas de los paceños y ayudar a Ishii como jefe político. “El día que no me salgan bien las cosas me tendré que ir a mi casa Y los compañeros que piensan que tienen que irse para otro lado que se vayan ya”, sentenció.Trabajos en el distritoRecientemente, se acaba de inaugurar la repavimentación de la Avenida Altube pero, a la vez, se están haciendo otras obras en el partido. “Tenemos unas 1200 calles para ejecutar este año, más todos los trabajos que se hacen en la secretaria de Salud y en Desarrollo Social, tenemos muchas obras y, aunque a veces comunicamos mal, Mario trabaja mucho. Se están haciendo los túneles, estamos con el hospital Caporaletti, la Facultad de Ciencia, Tecnología y Robótica, hay 10 cuadras de asfaltos abiertas y eso es inédito”, sostuvo.Otro trabajo importante que se desarrolla es la renovación de la estación de trenes de José C. Paz y el reordenamiento del espacio urbano. “No podemos tener la estación reventada de gente porque no hay lugar, así que se va a hacer a nueva. Pero también hacemos el túnel de la calle Pueyrredón, se van a hacer 20 mil nichos y asfaltar el cementerio, vamos a trabajar con la sala crematoria municipal sin costo, por la morgue”, agregó Mansilla.Finalmente, respecto a las cloacas, recordó que desde que Ishii está al frente del municipio “se habrán firmado 35 convenios por cloacas pero jamás hicieron un pozo acá. Ahora se están haciendo esfuerzos pero va muy lento”.