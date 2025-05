EL AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Periodismo con inteligencia

*Por FOPREBA

Nuestro rol en la sociedad supo enfrentar infinidad de riesgos y amenazas a su subsistencia. Desde la política, pasando por la economía hasta la tecnología.

La tecnología, en su amplio espectro, es sin duda una gran aliada del periodismo, pero que en pocas ocasiones también puede llegar a ser letal. Como la mayoría de las “cosas”, en sí misma no puede catalogarse como buena ni mala, lo que será definido por su uso y sus consecuencias.

La irrupción de la Inteligencia Artificial se da en todos los ámbitos, pero aquí nos referiremos a las redacciones periodísticas, el lugar donde nace -muchas veces- el relato de los hechos. Se presenta como un gran facilitador en la generación de contenidos, pero su uso con intenciones temerarias produce efectos que dan verdaderamente escalofríos.

No solo por la asombrosa perfección que permite lograr, si no también por la dificultad para detectar cuándo un contenido fue generado por inteligencia artificial o si surgió de la inspiración y/o habilidad de un humano. Lo cierto es que esto ya es debate a escala mundial en este ámbito.

Por ejemplo, hace poco se desarrolló la 80° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada en Córdoba (del 17 al 20 de octubre de 2024), donde se dejó en claro las ventajas de su implementación en las redacciones periodísticas: “La capacidad para resumir, almacenar información y traducir, además de permitir la introducción de nuevos formatos narrativos”. También las zonas más peligrosas: la incapacidad para comprender hechos complejos.

Es que esta tecnología tiene innumerables aplicaciones. Yendo a lo nuestro, el ejemplo que ya vemos todos los días es en la implementación de un gacetillero porque -claro- con dos o tres indicaciones como el lugar, la fecha, los presentes y el hecho, la Inteligencia Artificial redacta, en apenas milésimas de segundo, una gacetilla de prensa. Muy útil para una difusión rápida (lo que puede asociarse a las redes sociales amplificando su poder).

En las salas de redacción, esta tecnología está transformando tareas que en el pasado eran ejecutadas por seres humanos, como la redacción de noticias, la generación de imágenes y el análisis de datos. Incluso fue un exitoso medidor de gestos y emociones de los candidatos en el último debate presidencial argentino.

Pero, también en ese cónclave mundial realizado en nuestro país, se sostuvo que “hay que revisar los propios procesos de verificación de datos y transparentarlos. Hacer un periódico cuesta mucho dinero y por eso hay que explicarle a la audiencia por qué pedimos que la gente se suscriba. El trabajo periodístico es mucho más sofisticado de lo que se cree” (sostuvo Martha Ramos, de Alianza de Medios MX, México). Así como la clara descripción del alto comisionado de la Asociación Mundial de Medios (WAN-IFRA), Fernando De Yarza, advirtiendo que los medios “tienen que ser el agua potable en medio de la inundación de noticias falsas y desinformación”.

¿Lo qué?

Tenemos claro que es difícil de entender. Y difícil de explicar en breves líneas. Pero lo intentaremos.

La inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana. Estos sistemas tienen la posibilidad de realizar funciones y resolver problemas complejos en mucho menor tiempo del que le tomaría hacerlo a seres humanos. En el contexto periodístico, se puede aplicar en tareas como la automatización de procesos, el análisis de datos, la identificación de patrones y tendencias y la generación automatizada de contenido, entre otros.

Pero, en el camino, podemos perder de vista el origen, la fuente, quién lo dijo, el autor… Y allí ya se juega la creatividad, la credibilidad.

Hay una mirada optimista y que vale la pena tenerla presente. Pablo Mancini, periodista y autor del libro “Off the record. Verdad, sangre, algoritmos y negocios”, la define con gran precisión: “La inteligencia artificial puede producir contenido, lo que no puede producir es periodismo. Puede generar un contenido nuevo a partir de un contenido existente, puede contar una historia a partir de verdades contadas. Lo que todavía no puede hacer la IA es contar la verdad, no puede contar algo que nadie sepa. No puede hacer tu trabajo. Si tu trabajo es refritar contenido sí lo puede hacer. En cambio, si tu trabajo es contar la verdad, la tecnología hoy no lo puede hacer.” (eldiarioar.com, 16/05/2024, entrevista de Celeste del Bianco).