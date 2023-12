“El ajuste lo están pagando los trabajadores, sin dudas”

El titular del sindicato municipal de la calle Pringles Abel Venecia, participó de la marcha hacia los Tribunales donde junto con la FESIMUBO y la CGT presentaron un recurso de amparo contra el DNU del gobierno nacional.

Este miércoles la Confederación General del Trabajo junto a todos los gremios y federaciones que la componen se trasladó a Tribunales para presentar un recurso de amparo respecto a Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció el presidente de la Nación, Javier Milei.

De esta manifestación participó la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) y por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, lo hizo Abel Venecia con la Comisión Directiva.

Lo particular de esta movilización es que solo lo hicieron los cuerpos orgánicos y miembros del Concejo Directivo, es decir que no se convocó a los trabajadores para evitar cualquier tipo de inconvenientes que se produjeran con el protocolo de seguridad que se impone desde el Ministerio de Seguridad.

“Dentro del DNU están las leyes laborales, las quitas de algunos derechos como el derecho a huelga, el tema jubilatorio, las asambleas que se restringen en el lugar del trabajo”, justificó Venecia el motivo del amparo presentado ante la Justicia.

Luego, calificó como “muy buena” a la movilización ya que en la misma confluyó mucha gente. “Lástima que con los piquetes hay un tema porque te paran en las autopistas, te revisan, es una barbaridad porque el derecho a huelga está contemplado dentro de la Constitución”, dijo en referencia al protocolo de seguridad que comanda Patricia Bullrich.

En el plano local, correspondiente a los distritos en los que el sindicato representa a los trabajadores municipales, Venecia comentó que están pidiendo que se abran las paritarias porque ha habido un gran aumento de precios, tanto en combustibles, como en comestibles y que aún faltan los incrementos de los servicios. “Estamos conversando con los distritos para que haya una revisión salarial (…) No sabemos a cuanto se va a ir el boleto de colectivo con la quita de los subsidios, se hablan de cifras de 500 pesos. Hay que ver qué pasa con la luz y el gas. Si bien sabemos que los trabajadores municipales no venimos bien con los sueldos, acá quieren hacer todo de una sola vez. Y no hay perspectivas de poder reclamar, porque las protestas están militarizadas y pareciera que los trabajadores son delincuentes”, agregó.

Por otro lado, entendió que el famoso ajuste que se iba a hacer sobre “la casta política” finalmente no se está dando, porque las medidas tomadas por el gobierno nacional “apuntan contra los trabajadores, lo está pagando el pueblo el ajuste. Ya lo vivimos esto en el menemismo, en la época de Fernando de la Rúa, con los mismos funcionarios como la ministra de seguridad”.

Finalmente, consideró que no se pueden pedir resultados urgentes a un gobierno que recién empieza, pero tiene muy en claro que “el ajuste lo están pagando los trabajadores, sin dudas”.