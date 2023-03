Discurso encendido de Méndez en un clima caldeado con la oposición

El intendente criticó al gobierno nacional y al provincial por la seguridad, lo que motivo al bloque no oficialista a quejarse y se produjo un ambiente tenso. “Se dicen populares, pero no hacen más que faltarle el respeto a los más necesitados”, exclamó.

El Honorable Concejo Deliberante de San Miguel tuvo su Sesión Especial de Apertura el miércoles 8 de marzo, que estuvo encabezada por el intendente Jaime Méndez y el cuerpo completo de concejales. Las ausencias más notorias fueron las del senador provincial de Juntos, Joaquín de la Torre, y la del funcionario provincial, de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos, Franco La Porta.

La sesión estuvo marcada, en un momento del discurso del jefe comunal, por un ambiente caldeado, debido a una fuerte crítica de Méndez hacia el gobierno nacional y al provincial.

Todo comenzó cuando habló del tema seguridad, destacando que “se redujo el delito en San Miguel en un 65 por ciento” y que ello “nos alienta a seguir mejorando el servicio que prestamos, así como la confianza de los vecinos, que participan” como por ejemplo con el programa “Ojos en alerta”, que ya es implementado en otros distritos del país. Además, mencionó la inversión en tecnología, la incorporación de cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas, los móviles policiales y el acierto de seguir con la policía municipal a la cual capacitan diariamente.

En este momento fue cuando lanzó la crítica: “Que el presidente y el gobernador no hayan dicho una sola palabra del tema narcotráfico, explica los resultados que se han obtenido en la materia durante todos estos años” (…) “No hablan del tema, en el mejor de los casos no les importa”, dijo.

Seguido, agregó que “lo peor es que se dicen y proclaman populares, y todas sus políticas no hacen más que faltarle el respeto a los más necesitados. En todas las aperturas anteriores hablé del tema y reclamé que se reforzaran las medidas, con una ingenua esperanza que se hiciera algo. Hoy ya no hay tiempo ni ánimo, sabiendo que no hay respuesta. Esperaremos que pase rápido el año y que con dirigentes más comprometidos empecemos a combatirlo”. Ahí fue cuando la oposición se empezó a quejar desaprobando el discurso de Méndez por la exposición marcada que hizo. Teniendo en cuenta que es un año político, ni oficialistas ni opositores iban a dejar pasar la oportunidad de evidenciar sus falencias.

La sesión

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el jefe comunal les entregó flores a las concejalas del cuerpo y luego pidió un minuto de aplausos en homenaje a Guillermo Sánchez, presidente del cuerpo fallecido el pasado 10 de noviembre, al que adhirieron todos los presentes. Asimismo, Méndez reconoció a los veteranos de la guerra de Malvinas y agradeció la donación de objetos vinculados al conflicto bélico por parte de la Agrupación 2 de Abril.

Como dijimos, el ambiente tenso se profundizó con su apreciación sobre la realidad de la Argentina: “Nuestro país se empeña en agravar su crisis, por más que el presidente -Alberto Fernández- nos quiere convencer de que estamos sustancialmente mejor. El 42 por ciento de pobres y el 11 por ciento de indigencia, revelan una realidad que no podemos desconocer”, afirmó.

En contraposición a ello sostuvo que “las preocupaciones y prioridades fundamentales de la gestión tienen que ver con la salud, la seguridad, la educación y el trabajo, independientemente de la mayor o menor competencia o capacidad de actuar como Municipio”.

En materia de salud dijo que se produjo “la mayor migración del sistema privado al público”, explicando que “cada vez son más los vecinos que necesitan un buen sistema y nos hacemos cargo de esa responsabilidad. Hay 3 hospitales y 19 centros, todos municipales”. Luego, recordó la reciente inauguración del nuevo Centro Oncológico cuyo servicio es único en la región. Además, informó que sigue avanzando la construcción del nuevo edificio para las guardias del Hospital Larcade, una obra que se hace en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Sobre educación y trabajo, Méndez hizo hincapié en que “son dos pilares que seguiremos articulando con distintos actores del Estado, el sector privado y productivo, algo fundamental que nuestro país necesita para poder generar empleo genuino y salir adelante”.

En cuanto a obras públicas y desarrollo urbano, el jefe comunal remarcó el comienzo de una importante obra de cloacas, en conjunto con AySA, que beneficiará a más de 100.000 vecinos. En una primera etapa, se conectará el servicio en Mariló, Parque la Luz, San Ambrosio, Mitre, Trujui y La Guarida. Mientras que la segunda etapa llegará a Parque la Gloria, Los Paraísos, La Estrella Sarmiento, Santa Brígida, Constantini y San Antonio. “Son trabajos largos y molestos que requieren mucha paciencia, pero imprescindibles para mejorar la calidad de vida y seguir desarrollando el distrito”, aclaró el intendente.

Además, explicó que se están renovando las redes de agua existentes en el centro y Muñiz, que luego permitirán avanzar con la extensión del servicio en otras zonas. Por otro lado, el Intendente sostuvo que, pese al contexto económico adverso, San Miguel se sigue transformando y creciendo con distintos trabajos de infraestructura: remarcó que en estos momentos se están llevando adelante 16 frentes de obra en distintas zonas del distrito.

Un párrafo aparte tuvo el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, la cual fue recordada durante todo 2022 en el distrito. Y el levantamiento de la quiebra de un club emblemático del partido y la región como es San Miguel.

Sobre el final, y en diálogo con la prensa, Méndez no confirmó si se va a presentar a una relección para el cargo de intendente: Dijo que es “una posibilidad”, aunque aún “no está definido todavía, veremos más cerca del momento”.