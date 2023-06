El intendente Ishii expresó «Estoy muy contento de compartir con los adultos mayores de nuestra ciudad, me demostraron mucho cariño y me agradecieron por los avances. Ellos vieron crecer a José C. Paz».

El Intendente Municipal de José C. Paz y secretario ejecutivo de Ciudades del Aprendizaje en Argentina UNESCO, Dr. H. C. Mario Ishii encabezó la conmemoración por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez en donde participaron 2.000 abuelos y abuelas del distrito, el evento fue organizado por la Dirección General de Tercera Edad y Adultos Mayores, a cargo de Paula Leguizamón y se realizó en el Club Atlético El Porvenir de José C. Paz .

El mandatario de la comuna agradeció el “esfuerzo por acercarse y quiero que sepan que desde el Municipio siempre estaremos presentes para lo que ustedes necesiten. A cambio, les pido que envíen a los jóvenes a estudiar, ya que contamos con 53.000 estudiantes universitarios y espero que para el año 2.026 seamos 100.000. Para lograrlo, necesito su colaboración, con la certeza de que José C. Paz estará repleto de profesionales”.

“Gracias por este esfuerzo de estar hoy acá, ustedes me van a entender mejor que nadie porque habitaron José C. Paz desde el inicio. Hace 60 años que conozco y quiero a nuestro distrito”, recordó que “José C. Paz no es lo mismo que antes, tenemos Hospitales y Universidades, todo realizado con recursos y mano de obra municipal. Desde el municipio siempre vamos a estar para lo que ustedes necesiten”.