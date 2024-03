Di Tullio cruzó a Milei y Espert por los impuestos en la provincia de Buenos Aires

Luego del rechazo del DNU en el Senado de la Nación, el gobierno nacional volvió a arremeter contra los gobernadores vía redes sociales.

José Luis Espert, la flamante incorporación oficial a LLA, expresó en Radio Mitre su malestar con el incremento del inmobiliario rural y dijo que él “no va a pagarlo” por sus campos en Pergamino.

El Presidente Milei salió a bancar los dichos del productor agropecuario y la senadora nacional Di Tullio lo cruzó: “Presidente, siempre se la va a agarrar con las y los bonaerenses? Deje en paz y respete al pueblo que le genera más riqueza a la Nación y que recibe menos por habitante”, dijo en relación al aporte del 40% de la riqueza nacional que hace la provincia de Buenos Aires en comparación del 20% que recibe por coparticipación.

Y continuó “Ni le cuento lo ridícula que quedó su promesa de no aumentar impuestos cuando usted mismo incrementó el Impuesto PAÍS ese 7.5 a 17.5. Le sugiero que no haga promesas que no puede cumplir”.

Sobre el final, la senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires ironizó: “Por suerte sus brazos siguen en su lugar. Evite las autolesiones” por los dichos de Milei acerca de que “antes de subir un impuesto, me corto el brazo” en el programa de Viviana Canosa durante la campaña.