Detienen a un “soldado” narco que vendía droga en un descampado de Libertad

LIBERTAD, Merlo – Personal de la Comisaría Merlo 4ª logró detener a un hombre acusado de comercializar estupefacientes en un descampado de la localidad de Libertad, partido de Merlo.

El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Jufré y Triunvirato, luego de que un transeúnte alertara a los efectivos sobre una presunta venta de drogas en el lugar. Al llegar al sitio indicado, los agentes sorprendieron a dos sujetos. Uno de ellos, identificado como Jorge Gustavo Silva, de 30 años y vecino de Merlo, fue rápidamente aprehendido. El otro individuo abrió fuego contra el personal policial para facilitar su fuga, sin causar heridos.

Durante la persecución, el sospechoso prófugo arrojó una mochila negra que luego fue recuperada por la policía. En su interior se hallaron:

Cinco envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína (peso total: 5 gramos)

Una balanza digital de precisión

Veintiséis municiones calibre 9 mm

Un arma tipo réplica metálica

Un handy de comunicación marca Motorola

Silva quedó detenido y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial de Morón, acusado por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

En tanto, continúa la búsqueda del cómplice prófugo, que logró escapar tras el enfrentamiento armado con la policía.