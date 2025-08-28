Detenido por robar una bicicleta en Santa Brígida gracias al monitoreo del COM

El hecho ocurrió durante la madrugada en San Miguel y fue detectado por las cámaras de seguridad municipales. El ladrón fue interceptado a los pocos minutos por la Policía Municipal.

Durante la madrugada de este miércoles, la Policía Municipal de San Miguel detuvo a un hombre que había robado una bicicleta en el barrio Santa Brígida, gracias a la rápida intervención del Centro de Operaciones Municipal (COM).

El hecho fue advertido por un operador del COM durante un monitoreo preventivo, cuando observó a un sujeto en actitud sospechosa en la intersección de las calles Primera Junta y Marchena. Según informaron fuentes oficiales, el hombre ingresó a una vivienda y luego salió llevando una bicicleta Mountain Bike de color rojo.

De inmediato, desde el centro de control se alertó a la patrulla más cercana, que acudió al lugar en cuestión de segundos. El personal policial logró interceptar al sospechoso, recuperar la bicicleta sustraída y proceder a la detención del individuo.

El delincuente fue trasladado a la Comisaría 3ra de San Miguel, donde quedó a disposición de la justicia.

Desde el municipio destacaron la importancia del sistema de cámaras de seguridad y la coordinación entre el COM y las fuerzas policiales, que permiten una respuesta rápida ante hechos delictivos.