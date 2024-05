El intendente de Merlo Gustavo Menéndez recibió al ministro de Seguridad de la Provincia de

Buenos Aires Javier Alonso, con quien recorrió el Centro de Monitoreo y definió acciones

para fortalecer la seguridad del distrito.

Tanto el jefe comunal como el funcionario provincial destacaron la inversión y el trabajo

permanente del Centro de Monitoreo de Merlo, donde se visualizan más de 6.500 cámaras,

ubicadas en puntos estratégicos con el objetivo de prevenir delitos, detectar actividades

sospechosas y agilizar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

En esta línea, Gustavo Menéndez remarcó: “Tenemos la suerte de tener un ministro en la

provincia de Buenos Aires que es muy trabajador. También contamos con un gobernador, como

Axel Kicillof, que se involucra personalmente con las cuestiones de seguridad, que son muy

sensibles para nuestra comunidad”.

Asimismo, el intendente sostuvo que “nos encontramos en un contexto muy difícil, con un

Estado Nacional que ha retirado la inversión pública en general; no está cumpliendo con sus

obligaciones y recarga muchísimo a la provincia y a los municipios en la materia de seguridad,

donde se han perdido 500 millones de dólares de inversión”.

Por su parte, el ministro de Seguridad afirmó: “Merlo es un municipio con una familia muy

solidaria, que aporta muchos hombres y mujeres a la fuerza. Esas son personas que se

profesionalizan, para tener una organización policial que mejore día a día”.

Asimismo, Alonso reconoció que “el liderazgo de los intendentes es imprescindible para poder

construir una ciudad cada vez más segura y Gustavo Menéndez es un intendente muy

comprometido con la seguridad de los vecinos”.

Finalmente, el Subsecretario de Protección Ciudadana Domingo Humberto Lippo manifestó:

“Merlo es un distrito que no tiene delito organizado, acá no hay bandas, no hay grupos, el

trabajo es el único ordenador social que hay y este municipio tiene un estado presente, con un

centro de monitoreo que tiene una capacidad operativa única que ha permitido esclarecer

numerosos hechos”.