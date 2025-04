Desde Trump al Rey de España: los líderes mundiales que asistirán al funeral del papa Francisco

Conmoción mundial ha generado el fallecimiento del papa Francisco, por lo que distintos líderes internacionales y jefes de Estado han anunciado que asistirán al funeral del sumo pontífice, fijado para este sábado (26 de abril).

En la lista de quienes han confirmado hasta ahora su asistencia, se encuentran figuras de todo el mundo, desde Donald Trump, presidente EEUU, la mayor potencia global, hasta la realeza europea, como los reyes de España, Bélgica, Suecia y Noruega.

Los líderes mundiales confirmados hasta el momento:

-Estados Unidos: el presidente Donald Trump y su esposa Melania.

-Argentina: el presidente Javier Milei, su hermana Karina (secretaria general de la presidencia), y varios ministros, entre ellos el canciller Gerardo Werthein.

-Brasil: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama Janja.

-Ecuador: el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, confirmó su asistencia, aunque se desconoce la delegación que lo acompañará.

-España: el rey Felipe VI y la reina Letizia.

-Portugal: el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro Luis Montenegro, el presidente de la Asamblea Nacional José Pedro Aguiar Branco y el ministro de Relaciones Exteriores Paulo Rangel.

-Reino Unido: el príncipe Guillermo (en representación de su padre el rey Carlos III) y el primer ministro Keir Starmer.

-Irlanda: el presidente Micheal D. Higgins, el primer ministro Micheál Martin y el vice primer ministro Simon Harris.

-Francia: el presidente Emmanuel Macron, el ministro de Relaciones Exteriores Jean Noël Barrot y el ministro del Interior Bruno Retailleau.

-Alemania: el presidente Frank Walter Steinmeier y el jefe de gobierno saliente Olaf Scholz.

-Mónaco: el príncipe Alberto II y su esposa Charlène.

-Ucrania: el presidente Volodimir Zelenski.

-Polonia: el presidente Andrzej Duda y el presidente del parlamento Szymon Holownia.

-Bélgica: el rey Felipe y la reina Matilde, el primer ministro Bart De Wever.

-Suecia: estará representada por el rey Carlos XVI Gustavo, la reina Silvia y el primer ministro Ulf Kristersson.

-Noruega: el príncipe Haakon, la princesa Mette-Marit y el canciller Espen Barth Eide.

-Austria: el jefe de gobierno Christian Stocker.

-Hungría: el presidente Tamas Sulyok.

-República Checa: el primer ministro Petr Fiala.

-Rumanía: el presidente interino Ilie Bolojan.

-Eslovenia: la presidenta Natasa Pirc Musar y el primer ministro Robert Golob.

-Eslovaquia: el presidente Peter Pellegrini.

-Lituania: el presidente Gitanas Nauseda.

-Letonia: el presidente Edgars Rinkevics.

-Estonia: el presidente Alar Karis.

-Moldavia: la presidenta Maia Sandu.

-Kosovo: la presidenta Vjosa Osmani.

-Países Bajos: el primer ministro Dick Schoof y el canciller Caspar Veldkamp.

-Unión Europea: la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa.

También el secretario general de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, confirmó su asistencia a la instancia para dar el último adiós al papa Francisco.

Por otro lado, hay líderes mundiales que si bien no dirán presente en el funeral, enviarán a delegaciones en representación de sus países.

Desde Rusia confirmaron que el presidente ruso, Vladímir Putin, no asistirá al funeral. No obstante, no han descartado la opción de enviar una delegación que represente al Kremlin.

e espera que esa jornada el cuerpo del papa Francisco sea sepultado en la basílica romana de Santa María La Mayor, en vez de la cripta vaticana, debido a su estrecho vínculo con la Virgen que custodia, a la que fió su pontificado.