Del Caño visitó a vecinos y emprendedores en la feria “El zanjón”

El diputado nacional y precandidato a vicepresidente por el PTS- FITU, estuvo junto a la concejala del PTS y docente Anabela Colli, quien ingresó al HCD por los comicios de 2021 en José C. Paz.

La feria popular “El zanjón”, ubicada sobre la ruta 197, fue el escenario donde Nicolás del Caño, junto a la concejala Anabela Colli y la edil del partido de Moreno, Érica Seitler, estuvo presente dialogando con los vecinos y feriantes, sobre la realidad que les toca vivir, los problemas del barrio, entre otras cosas.

Algunos de los feriantes y vecinos le agradecieron su solidaridad cuando con sus compañeros de fábrica estaban reclamando sus derechos laborales: “tu apoyo fue muy importante para nosotros”.

El precandidato a vicepresidente comentó que “en cada feria y cada lugar que recorremos junto con mi compañera Myriam Bregman la bronca es la misma: no llego a fin de mes, tengo que conseguir otro trabajo, me jubilé, pero vengo a la feria a ver si puedo hacer un mango extra”. En relación a esto, agregó: “Ante la crisis que cada día saquea más los bolsillos de trabajadores y jubilados tenemos que plantear claramente que la salida es por izquierda y que tanto el Gobierno de Massa con el aval de Cristina como las distintas facciones de Juntos tienen un gran objetivo compartido: seguir ajustando de la mano del FMI”.

Para él Del Caño, la campaña electoral no solo permite apoyar las luchas sociales y de los trabajadores, sino también “para dejar claro que existe un programa alternativo y en favor de los intereses de las y los trabajadores y el pueblo y que hay una salida a la resignación y el ajuste: dar pelea”. Desde su fuerza política apuntan a que el voto al Frente de Izquierda sea un mensaje político muy fuerte. “Somos los que damos pelea junto a las y los trabajadores y la juventud, los que hoy estamos en todas las luchas y planteamos claramente que hay que ajustar a los de arriba y que la crisis la paguen los grandes empresarios y no el pueblo», enfatizó Del Caño.

Recordemos que, en 2021, la izquierda hizo una gran elección (con el 10 por ciento de los votos), logrando meter una concejala en el HCD local. Por eso, de las charlas que se generaban era parte Anabela Colli, docente y edil del municipio por el PTS-FITU. «Estamos muy contentos por lanzar la campaña del Frente de Izquierda Unidad en esta feria con la presencia de Nicolás del Caño. Este distrito tiene uno de los niveles de pobreza más altos del conurbano”, sostuvo la concejala.

Nicolás del Caño estuvo acompañado por Enzo Pozzi, precandidato a concejal en José C. Paz, Javier Poke Hermosilla, precandidato a Senador Nacional, Luis Enrique Medina precandidato a concejal en el partido de Malvinas Argentinas y las agrupaciones Estudiantiles En Clave Roja de la UNPAZ, UNGS y el terciario Rojas de Moreno. También participaron trabajadores de Kraft que forman parte de la lista Bordó, de VW, Fate y ex trabajadores de PepsiCo. La agrupación docente La Marrón de JCP y Moreno, la agrupación de mujeres Pan y Rosas, vecinos que vienen participando de los talleres de soldadura que se realizan en la Casa Cultural Socialista del PTS en José C Paz dónde funciona una escuela de oficio y La Red de Trabajadores Informales y Precarios también dijeron presentes.