De la Torre juró como Senador

El ex intendente ya es senador provincial y San Miguel tendrá representación en la Legislatura. Nuevos desafíos tendrá por delante el sanmiguelino.Joaquín de la Torre dio otro paso importante en su carrera política: se convirtió en senador provincial tras haber sido elegido por el voto popular en los comicios generales dentro del espacio Juntos.

Ahora tendrá un periodo de cuatro años (2021 – 2025) en la Legislatura Bonaerense donde tendrá un nuevo desafío por delante que es la de legislar en colaboración con los integrantes de su bloque y en diálogo con los demás bloques.De la Torre, que además es el conductor político de San Miguel, estuvo acompañado en el recinto por el intendente del distrito, Jaime Méndez y por el concejal Cristian Méndez, quienes lo saludaron tras la asunción. Recordemos que en la Cámara Alta asumieron 23 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados fueron 46 los legisladores que ingresaron. En el Senado, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, el Frente de Todos eligió a Luis Vivona como vicepresidente primero y a Ayelén Durán como vicepresidenta segunda, mientras que a Juntos le corresponden las vicepresidencias segunda y cuarta.

En Diputados, el Frente de Todos como primera minoría continuará en la conducción de la Cámara, que seguirá a cargo de Federico Otermin, quien fue electo en la sesión.Los legisladores de los distintos partidos representan las ocho secciones en que se divide políticamente la provincia, de las cuales cuatro eligieron diputados y las restantes cuatro senadores.Así, en la Primera Sección, se eligieron 8 senadores: cuatro de esas bancadas quedaron para el Frente de Todos y otras cuatro para Juntos.Ingresaron por el peronismo al Senado el actual senador provincial Luis Vivona; la ex ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García; el actual senador Gustavo Soos y la actual concejala de Vicente López y directora Nacional de Control de Puertos, Sofía Vannelli.

Por la oposición juraron ex diputado nacional y ex titular del Instituto de Previsión Social, Christian Gribaudo, seguido por la senadora bonaerense, Daniela Reich, el ex ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín de la Torre, y Aldana Ahumada, que renovó su banca en esa Cámara.La autonomía municipalEn la edición anterior de Aquí La Noticia De la Torre se refirió a la tarea que quiere llevar a la Legislatura. Dijo que su idea es hacer reformas profundas que le sirvan a los bonaerenses para los próximos 30 años, entre ellas hacer cambios en el sistema electoral y en el sistema de función del gobierno municipal: «Cambiaría entera la Ley Orgánica de las Municipalidades, hay que analizar las misiones y funciones de los municipios modernos». Sobre el tema, agregó que «hay cosas que claramente la gente ya tomó la decisión de que los responsables de darles determinados servicios son los intendentes y eso hay que plasmarlo en la ley».Finalmente, indicó que «el municipio tiene que ser parte de todas las políticas públicas porque es parte del estado y aquellas cosas que tiene que ver con la ejecución local hay que entregárselas al municipio».