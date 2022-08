De la Torre fue durísimo contra Baradel

El senador provincial de Juntos apuntó directamente al secretario general de SUTEBA por presionar a la Dirección General de Cultura y Educación para que no adhiera al convenio con la Nación para sumar una hora de clases en las escuelas primarias de media jornada.“Son once las provincias que ya firmaron el convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para sumar una hora de clases en las escuelas primarias, tanto de gestión pública como privada. Nuestra provincia, sin embargo, sigue sin hacerlo debido a la presión que ejercen algunos gremios docentes que rechazan la medida. No podemos seguir cautivos de la extorsión de Baradel, que hipoteca el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo el senador bonaerense de Juntos, Joaquín de la Torre.

El legislador, además, presentó un proyecto de ley para declarar como esencial a la educación pública en la provincia de Buenos Aires, con dos objetivos concretos; garantizar los 180 días de clases y la actualización salarial docente de manera automática por cláusula gatillo de acuerdo a la inflación. No obstante, Baradel dijo que la extensión horaria “implica una sobrecarga del trabajo docente”. Además, entienden que el proyecto buscaría limitar el poder de los gremios en relación a las paritarias, mecanismo por el cual ejercen presión sobre los docentes para llevarlos al paro.En ese sentido, De la Torre profundizó en su argumento diciendo que “la iniciativa impulsada por la cartera nacional, a cargo de Jaime Perczyk, establece que todas las escuelas primarias de jornada simple en el país deben sumar una hora más de clase por día. De esta manera, el 86% de los alumnos pasaría de 4 a 5 horas diarias en la escuela, lo que eleva el total semanal a 25 horas, en lugar de las 20 actuales. En el año, esta modificación aporta 38 días más de clases y si esta política se sostuviera a lo largo de cinco o seis años, se habrá aumentado un año más de clases”.

Para finalizar, el ex ministro provincial aseguró que “hasta el momento, las provincias que rubricaron el convenio con la Nación para extender la jornada educativa en primarias son Formosa, Río Negro, Corrientes, Santa Fe, Salta, Tucumán, Tierra del Fuego, Catamarca, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz. Llama la atención la influencia de Baradel en la toma de decisiones de la cartera educativa bonaerense. Si entregamos la política educativa del Gobierno al gremio docente seguiremos ceñidos a la extorsión que propone Baradel, que no hace otra cosa que postergar el derecho más esencial e igualador de todos que es el derecho a aprender”.