Cuartel V tendrá una cárcel, pero los vecinos rechazan el proyecto

El gobierno provincial declaró sujetos a expropiación terrenos para la construcción de una alcaldía y una cárcel. Los vecinos de El Vergel contra la instalación de la cárcel. Moreno tendrá dos unidades penitenciarias y una alcaidía, una estructura premoldeada de 992 plazas que se piensa en dos planos: descomprimir el hacinamiento en comisarías y permitir a las familias de los reclusos achicar la distancia geográfica con ellos, en lenguaje institucional y humanitario, cárceles de proximidad.

Mientras tanto, los vecinos del barrio El Vergel, en la localidad de Cuartel V, Moreno, vienen levantando la voz contra la cárcel que se instalará en terrenos aledaños a sus viviendas. Esa zona de Cuartel V está casi sin ser urbanizada. La calle san Fernando, según los vecinos, figura como asfaltada dos veces, pero no puede siquiera llamarse una mejora. Los problemas de las calles es el mismo que en otros lugares: cuando llueve se vuelven intransitables. Los servicios públicos son casi nulos. Hay una gran necesidad de escuelas públicas para que los niños puedan estudiar cerca de sus casas.

Pero, en este contexto, el gobierno provincial de Kicillof, con el apoyo de la intendenta oficialista Mariel Fernández, instalaría una cárcel.Si bien es fundamental revertir el hacinamiento brutal que se sufre en las cárceles, esto responde ante todo a la prioridad que le dan los gobiernos a reforzar el aparato represivo, ignorando por completo el déficit habitacional y de acceso a la tierra y la vivienda, tal cual se expresa en Cuartel V.Así tal cual lo manifiestan los vecinos, que reclaman que lo que se necesita es la construcción de escuelas, de centros recreativos, o centros de salud.

Que hace falta la verdadera urbanización de la zona con los servicios públicos necesarios, como también el ingreso de recorridos de colectivos al barrio.Los mismos gobiernos responsables de tejer vínculos entre el poder político y el delito organizado, así como de fortalecer a las fuerzas policiales que lo organizan, se dedican a construir más cárceles en barrios jaqueados por la crisis habitacional, sanitaria o educativa.

Por el momento, los vecinos se siguen organizando en asamblea barrial para planificar cómo siguen con esta situación en el barrio.Ishii sobre las cárceles«Nosotros ya hicimos una alcaldía en José C. Paz, así que mucho problema no tenemos (con la construcción de cárceles en el conurbano), aunque hasta ahora nadie me dijo nada ni me informó», dijo el intendente Mario Ishii en una nota publicada en Infobae, y destacó: «La construimos cuando remodelamos la comisaría, justamente para sacar a los presos de los calabozos, pero ahora nos encontramos con que en las comisarías los detenidos están hacinados y que la mayoría de los presos de la alcaldía, que se la dimos para que la maneje el servicio penitenciario, son de otros distritos y a los de José C. Paz los mandan a otro lado. Eso no se entiende».