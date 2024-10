Cristina y Quintela formalizaron candidaturas y se encamina la interna del PJ

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela hicieron la reserva de listas para las internas del justicialismo convocadas para el 17 de noviembre. La presentación de candidaturas cierra el sábado, pero ambos se encontrarían antes para conversar sobre los términos de la compulsa. Al momento, todo indica que la próxima conducción la elegirán los afiliados en las urnas.

La ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, avanzaron en la presentación de las formalidades para oficializar sus candidaturas a presidente del Partido Justicialista. Una curiosidad: ambos reclamaron la lista 2, tradicional del peronismo. La conversación entre los dos postulantes que, se especulaba, se realizaría este lunes, finalmente será un encuentro personal a convenir entre jueves, viernes o sábado. Justamente, ese mismo sábado 19 operará el cierre de listas para las internas convocadas para el 17 de noviembre. A no ser que de ese diálogo de último momento surja algún acuerdo -es posible, pero por ahora no se vislumbra- todo se encamina a que la nueva conducción del justicialismo la definirán los 3,2 millones de afiliados en las urnas, algo que no registra muchos antecedentes.

A través de sus apoderados Anabel Fernández Sagasti, Tere García y Gustavo Arrieta, Cristina presentó los avales para formalizar su lista para el que reservó el nombre «Primero la Patria», el color celeste y blanco, y el número de lista 2. CFK se inscribió con avales de los PJ de los distritos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, CABA, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca y San Juan. Por sus oficinas en el Instituto Patria pasaron este lunes el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, junto a Aníbal Fernández para saludarla. También se lo vio al diputado Julio Pereyra, ex intendente de Ituzaingó. Pese a que se acercan momentos decisivos, el desfile de dirigentes continúa siendo discreto, como a la expectativa.

Como referente del peronismo del interior, Quintela siempre dejó en claro que buscará darle a su armado una impronta federal. Por eso, pidió para su lista la denominación «Federales, un grito de corazón», los colores celeste, blanco y rojo -que distingue al federalismo- y también la lista 2. La presentación ante la junta electoral del PJ la realizaron los apoderados Jorge Yoma, Leandro Busatto y Daniel Llermanos que cumplieron con esta formalidad. Resta otra formalidad que es la inscripción con los 80 mil avales dividos en ocho provincias y la firma de cinco presidentes de PJ de diferentes distritos. Por ahora, contaba con las firmas de La Rioja, San Luis, Misiones y Salta. El quinto, se especulaba, saldría de Mendoza, Entre Ríos o Tucumán. Este martes, Quintela llegaría a Buenos Aires para mantener reuniones y finiquitar las conversaciones.