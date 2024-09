Cristina le respondió a Milei en Merlo

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en la Universidad Nacional del Oeste donde dio un discurso con formato de «clase magistral» y le pidió al actual jefe de Estado, Javier Milei que “cace el manual Argentino”. Además fue distinguida con un doctorado Honoris Causa con la presencia del Intendente Gustavo Menéndez.

Una semana después de la carta abierta sobre economía que levantó polémica en el peronismo y generó un debate con el presidente, la ex mandataria cuestionó el modelo económico de La Libertad Avanza: «Sigue siendo la economía bimonetaria estúpido».

La ex mandataria habló sobre la inflación y la deuda. “Milei habla de rezago de la inflación, que tiene un rezago de 18 a 24 meses. Le disculpo, pero él no tiene un plan de estabilización”, señaló. La ex presidenta comparó la situación actual con el Plan Austral de 1985,

Cristina Kirchner cuestionó duramente el manejo económico del actual gobierno, pidiendo un cambio de enfoque en la administración del país. “La inflación, que era, como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario. Mire, Presidente, largue a Friedman. Largue la escuela austríaca, case el manual argentino y, por favor, siéntese a administrar el país”, afirmó

Kirchner criticó gestiones que, según ella, buscan soluciones fáciles a costa del bienestar social. “Esto, así, no pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública… así cualquiera”, expresó. Resaltó los logros de su administración, que no solo reestructuró la deuda y pagó al FMI, sino que también afrontó el legado del corralito de 2001. “El corralito lo pagaron los giles de los peronistas, nosotros”, concluyó.

Por su parte, el Intendente de Merlo Gustavo Menéndez agradeció la visita destacó “es la máxima responsable de la creación de todas las universidades que hoy están en el Conurbano, dándole vida a los sueños de millones de argentinos que luego de su paso por la universidad pretenden transformarse en los artífices de su propio destino.”

Además agregó “hoy Cristina estuvo como siempre a la altura de la circunstancia y superando las expectativas”. Menéndez también recalcó que “ella está absolutamente preocupada y ocupada de encontrarle la vuelta a esta trampa que se le ha puesto a la Argentina y de la cual va a ser difícil salir por todas las mangas que se están mandando, pero que seguramente el pueblo, el pueblo organizado, las distintas expresiones, los argentinos mucho más unidos detrás de los grandes objetivos que tenemos, vamos a salir adelante.”.

Cabe destacar que estuvieron presentes en el acto, el Gobernador de la Provincia Axel Kicillof, la Vice gobernadora Verónica Magario, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia Gabriel Katopodis, el Senador Luis Vivona, la Diputada Nacional Roxana Monzón y varios Intendentes, como Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza(Quilmes), Federico Achaval (Pilar) y Lucas Ghi (Morón).

En el marco de la “clase magistral”, CFK fue distinguida con un doctorado Honoris Causa. La distinción se da luego del intercambio con el actual jefe de Estado, que le reclamó a su sucesora que muestre el título de abogada.