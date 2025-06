Cristina Kirchner confirmó su candidatura en la provincia de Buenos Aires

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó este lunes que será candidata a legisladora por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 7 de septiembre.

«Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones», dijo la titular del PJ durante una entrevista en el canal C5N y añadió que la única posibilidad del peronismo de hacer una buena elección en octubre es tener una buena performance en la provincia de Buenos Aires.

«Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo le va mal en septiembre, le termine yendo bien en octubre? ¿Alguien se puso a pensar las consecuencias que puede tener en octubre y para todo el país que nos vaya mal en esos comicios?», justificó.

«Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. La Provincia fue gobernada por todos y nunca se desdobló. Y son muchas les personas que van a votar en un lapso de dos semanas, que tienen que decidir entre diputados provinciales y nacionales. Sin embargo, no le pediría jamás a un gobernante que cambie una decisión, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión”, advirtió, en referencia a la resolución de Kicillof.

Y agregó: «Voy a decir algo que nos les va a gustar. Los hombres no hacen política al igual que las mujeres. El hombre tiene una cosa de que si no se hace lo que él dice se pierde… Si yo me tengo que retractar porque me equivoqué, lo hago. Jamás le pediría nada a nadie. Tenemos que colaborar todos».

Duras críticas a Javier Milei

Cristina comenzó la entrevista con críticas al gobierno de Javier Milei: «Estamos con una derecha antiestado, muy cruel y un tanto esotérica».

«El haber cumplido muchos años te da una ventaja. Vi muchas cosas. Tuvimos algún momento complicado en el pasado. Este modelo económico es un modelo económico de dólar barato, cepo al salario y de repente esta situación social que se vive, ajuste en áreas del Estado que han tenido un comportamiento ejemplar como el Garrahan», aseguró.

«Lo que hacen es copiar la tablita de Martínez de Hoz, de Arriazu, uno de los economistas preferidos del Presidente. Ese período… y ojo que se desarrolló en un momento sin partidos políticos, sindicatos y con desaparecidos. Ese período terminó con una guerra», completó.

«El desdoblamiento en CABA fue un gran error de Macri»

La exmandataria también se refirió a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y aprovechó para abordar una de las tensiones recientes dentro del peronismo: el desdoblamiento electoral en la Provincia de Buenos Aires.

«El desdoblamiento en CABA fue un gran error de Macri, le costó salir tercero», apuntó en su análisis. Y agregó: «El peronismo hizo una muy buena elección. No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido, seguro que perdés y mal. Salvo dos sectores que resultaron absolutamente minoritarios, se pudo construir una corriente y se hizo una elección de 27 puntos».

Pese al balance positivo, reconoció que la performance no alcanzó las expectativas: «Provocó desazón porque se había generado expectativa por ganar, pero fue una elección buena. Lo más disonante fue el ausentismo. Hay que volver a representar».

Reforma de la Constitución para eliminar las elecciones legislativas

En otro pasaje de la entrevista, la titular del PJ pidió eliminar las elecciones legislativas: «Es necesario reformar la Constitución para que haya elecciones cada cuatro años. Cada cuatro años se elige completo todo, es lo que hay que hacer a nivel nacional urgente. Pero creo en las PASO como un proceso para evitar la fragmentación de los partidos políticos. Permitía en una contienda interna saldar, participar».

«En La Plata, que nos ha sido adversa mucho tiempo, en 2023 fueron cinco listas y la que menos sacó fue 1600 votos y Alak ganó por 600 votos. Si hubiéramos dejado afuera a esa compañera que quería competir esos votos nos hubieran faltado para ganar la ciudad», ejemplificó..