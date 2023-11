Confirmado: Pablo de la Torre integrará el gobierno de Milei

El concejal electo de San Miguel desembarcará en la Secretaría de Desarrollo Social, dependiente del ministerio de Capital Humano. Aquí La Noticia lo había anticipado en la semana.

Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje comenzó a contra reloj la conformación de su gobierno que iniciará el próximo 10 de diciembre. Como ya avisó en su momento hay ministerios que van a desaparecer y otros que se fusionarán.

Una de las carteras que hará su estreno será la de Capital Humano – a cargo de Sandra Pettovello – que integrará Salud, Educación y Trabajo. Y en ella aparece, confirmado por el entorno del presidente electo, el nombre de Pablo de la Torre – quien fue elegido en San Miguel como concejal para el periodo 2023 – 2027 y que actualmente se desempeña como secretario de Infancia y Familia – para hacerse cargo del área de Desarrollo Social en la que tendrá a cargo los planes sociales y la relación con los piqueteros.

Hace unos días, Aquí La Noticia daba cuenta de esta posibilidad y ahora estamos en condiciones de confirmarla.

Además de su función actual en el municipio local, De la Torre también cumplió funciones como secretario de Salud y desde hace unos años preside la Asociación Civil Concordia. El funcionario siempre estuvo vinculado a los temas sociales, sobre todo desde la creación de los Centros de Desarrollo Infanto Familiares.

“Queremos que la plata del Estado sea una inversión en el capital humano de cada argentino y no una limosna que los condene a la pobreza; vamos a terminar con el modelo que nos llevó al fracaso total, con foco en defender la vida y la familia”, señaló De la Torre.

“Él venía teniendo vínculo con Pettovello porque precisamente quería aportar su ayuda en el área social, y Joaquín de la Torre (su hermano, el senador provincial de Juntos por el Cambio) naturalmente también fue un nexo con Milei”, indicaron desde su entorno. Es más, antes de la primera vuelta había anticipado en sus redes su voto por La Libertad Avanza: “Voto a Milei, voto para terminar con el kirchnerismo, para que los chicos aprendan en la escuela; voto contra la inseguridad, el narcotráfico y la inflación, para que las familias argentinas no caigan más en la pobreza, que Dios proteja a nuestra Patria”.

De la Torre, además, tiene un excelente vínculo con los principales referentes de la Iglesia. Es más, en 2020, hizo pública su postura sobre la ley para despenalizar el aborto. “Hemos decidido estudiar medicina por vocación, para salvar vidas, para combatir la enfermedad y para combatir a la muerte. Siempre, y en todo lugar, estamos dispuestos a dar la vida inclusive por nuestros pacientes, en el consultorio, en la guardia, en una cancha de fútbol, miles de veces en eventos hemos repetido ante la situación ‘un médico, por favor’. Para qué, para salvar vidas, esa es nuestra vocación, nuestra profesión, el juramento que hicimos cuando nos recibimos”, explicó.

Planes sociales y piqueteros

Un área sensible para este nuevo gobierno que puede traer mucha conflictividad social en las calles es respecto a los planes sociales. Pablo de la Torre dijo sobre ello: “Los planes sociales van a seguir, pero hoy es un descontrol total que vamos a ordenar. Al que recibe un plan social, según su capacidad, le vamos a exigir que trabaje, porque de esa forma lo vamos a liberar del plan el día de mañana. Vamos a dar planes sociales, pero no vamos a dejar tirados a quienes los reciben. Es la forma para que la gente que hace mucho no trabaja recupere la cultura del trabajo, salga adelante y deje de depender del Estado”.

“Vamos a poner el foco principal en la primera infancia. El problema de la pobreza y la desigualdad empiezan desde el embarazo. Vamos a proteger y acompañar a las madres desde la concepción. La inversión va a estar puesta en la infancia y para eso vamos a crear los Centros de infancia y familia. No vamos a dejar a los pobres tirados como están ahora”, aseguró.

Finalmente, completó: “Nuestra vocación es ayudar a los que necesitan; las medidas se van a anunciar el 10 de diciembre”.