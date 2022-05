El ministro provincial se mostró abierto a una posible nueva candidatura de Alberto Fernández a la presidencia, a la vez que reconoce a Cristina Kirchner como la gestora del Frente de Todos.Leonardo Nardini llegó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, después de aquellas PASO donde el Frente de Todos sufrió un duro revés ante Juntos por el Cambio. Fue como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Axel Kicillof, junto a otros intendentes, para oxigenar la gestión y así fue.

Ahora en un mano a mano con un medio web, el funcionario habló de varios temas, entre los que ve con buenos ojos que Alberto Fernández se presente nuevamente como candidato a presidente, pero en la que aclara que CFK fue la artífice del Frente de Todos ya que es la que tiene mayor representatividad.“Compañero o compañera que tenga la posibilidad de reelegir, que lo haga. Pero también el mismo Presidente la Nación dijo algo muy interesante el día del militante en Plaza de Mayo que había que pensar de cara al futuro, de generar unas PASO”, dijo Nardini sobre la posibilidad de ser reelegido.

En ese sentido, recordó la elección intermedia que tuvo Juntos por el Cambio donde Facundo Manes logró reflotar al radicalismo con un caudal de votos importante aunque ello no haya derivado en su triunfo.No obstante, el funcionario recordó que CFK fue la que gestó el Frente de Todos “porque era la dirigente con más representatividad en ese momento. Puso todo lo que tenía a su alcance para construir ese Frente de Todos y en diferentes roles todos ocuparon un espacio para poder hoy ser gobierno y llevar adelante una gestión”.Respecto al ámbito provincial, Nardini se refirió a la posibilidad de reelección de Kicillof: “La verdad que uno va a hacer el mayor de los esfuerzos para que así sea (la reelección) y después seguramente será una decisión que tome nuestro espacio político y obviamente que tome Axel, pero en el medio uno trata de empujar que eso suceda”.

La interna en el FdT uno de los temas del momento en el Frente de Todos es la interna que existe y es evidente. Sin embargo, el funcionario dijo que en lo que respecta a infraestructura no afecta el trabajo mancomunado que mantiene Provincia con Nación, porque con Gabriel Katopodis, que es nuestro Ministro de Obras Públicas nacional, no solamente tenemos un vínculo, sino también hablamos el mismo idioma porque los dos venimos de ser intendentes en la primera sección. Luego se refirió a la necesidad de cumplir el contrato electoral que el FdT asumió en el 2019. “Más allá del resultado de la elección del año pasado que era legislativa lo que planteaba era que nosotros le debíamos a la gente esa confianza que depositó en el Frente de Todos en el 2019 después de venir golpeada de un gobierno que no solamente vulneró derechos sino que también le había generado una expectativa que después no fue correspondida durante los cuatro años de mandato”.

Consultado sobre lo que se debe hacer para ratificar ese contrato electoral, Nardini dijo que la clave es “seguir trabajando” porque “es lo que nos pide Axel todos los días. Recorrer el territorio, militar la gestión. Empujar lo que es la gestión para que esas obras lleguen a cada uno de los lugares”. Máximo y el PJSobre Máximo Kirchner, presidente del PJ provincial, Nardini comentó que lo que tiene el hijo de CFK “es la vocación de construir muchos cuadros políticos que tengan que ver con la continuidad de un proyecto político tanto en la Argentina como en la Provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Tiene la voluntad de salir a recorrer, de estar, de charlar con los dirigentes y también con las bases y creo que ya ha arrancado a hacerlo recorriendo diferentes lugares. Él tiene la tarea de conducirnos a todos y nosotros hemos confiado en él por su capacidad para que lo pueda llevar adelante y nos va a encontrar acompañándolo para que sea de la mejor manera pensando en el bienestar del colectivo”.-Algunos sectores del peronismo cuestionaron el cerramiento de Kirchner a la hora del armado de listas. Ahora con éste empoderamiento en conducción del PJ, ¿creen que quedará en un segundo plano esa crítica? Milei, el incorrecto“Creo que es disruptivo y genera un montón de situaciones diversas en la sociedad como el rechazo a la política o hartazgo y pueden calar para buscar este tipo de figuras como representación”, comenzó analizando Nardini el caso de Javier Milei en la política. “¿Son válidas? Sí, todo es válido. Después cuando uno escucha las propuestas creo que son bastante complejas de poder aplicarlas para poder llevar adelante una gestión de gobierno. ¿Es válido que se presente? Si, totalmente. ¿Está ganando representatividad? Si, te lo dicen muchos estudios y las encuestas que te van marcando que va teniendo un crecimiento en la aceptación, pero eso no quiere decir que tenga viabilidad un proyecto de gobierno de ese estilo”.