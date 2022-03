Comienza la guerra de paritarias

El índice de precios al consumidor registró un incremento de 4,7 % en febrero pasado y de esta manera la inflación minorista acumuló una suba del 8,8 % en el primer bimestre del año y del 52,8% en los últimos doce meses. En este contexto, los gremios comienzan a discutir las paritarias 2022: qué piden los principales sindicatos y qué adelanta el gobierno.

Las incógnitas para los trabajadores son dos: cuánto será el porcentaje de aumento y cuándo establecerán la revisión de paritaria para no perder frente a la inflación. Desde el gobierno, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que las paritarias iniciarán con 40 por ciento de incremento y tendrán reaperturas en caso de ser necesario.

Los trabajadores del Estado piden paritarias y discutir políticas

Los empleados del Estado nucleados en ATE alertan que la inflación los golpea por la suba de los alimentos y adelantan que los índices de precios publicados por el INDEC cambian sustancialmente el escenario de las negociaciones paritarias. «Si bien lo decidiremos en los cuerpos orgánicos del sindicato, ya existe un consenso ampliamente mayoritario para exigir que se adelante la convocatoria a paritarias en el Estado», explicó a El Destape Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE.

El sindicalista enfatiza en decir que las paritarias además deben discutir políticas y no solo salarios, debido a que los incrementos de sueldos se pierden por la suba de la inflación impulsada por los formadores de precios. «Nosotros en este periodo, todavía no hemos logrado recuperar el deterioro de loa ingresos que se generó durante la gestión de Macri, por lo tanto el proceso de recuperación salarial debe tener continuidad. La cláusula gatillo es una herramienta necesaria en momentos de tanta incertidumbre como los actuales, pero no alcanza. Como paso previo a su aplicación se debe otorgar un aumento extraordinario», agrega.

Los aceiteros no descartan reabrir paritarias antes

Desde hace años, los aceiteros cierran entre las paritarias más altas del país. El 9 de diciembre de 2021 acordaron un aumento salarial del 63%, que llevó el salario básico inicial a $ 153.000 y que establece una revisión en agosto. Sin embargo, desde el sindicato adelantaron a El Destape que no descartan reabrirlas antes de tiempo en caso de que la inflación siga en ascenso.

«En 15 días tenemos un plenario de delegados que no fue convocado específicamente para discutir paritarias. Lo hacemos para discutir temas sindicales y para formación, pero siempre se incluye una instancia de debate sobre la situación económica», explicaron a este medio.

UOM: «Si la inflación se mantiene, la paritaria no alcanza»

El Secretario General de la UOM, Antonio Caló, no celebró demasiado haber llegado a un acuerdo paritario del 45 % hasta octubre. El dirigente sindical alertó que el entendimiento dejará contentos a los trabajadores por un rato, pero cuando la inflación avance los volverá a molestar.

“Si no se resuelve la inflación, la paritaria te deja contento dos horas y a las dos horas estás enojado de nuevo”, agregó. “El acuerdo es del 45% hasta octubre. No es un mal aumento pero si la inflación se mantiene, nada alcanza”, detalló.

Las paritarias aún vigentes

AYSA: 45% en tres tramos.

Docentes de universidades nacionales: 41% en tres tramos.

Aceiteros: 63% hasta agosto.

Unión Obrera Metalúrgica (UOM): 45% en tres tramos.

Docentes: 45,4% en tres tramos.

Ferroviarios: 52% en seis tramos (revisión paritaria).

Sindicato Único de Trabajadores del Peaje: 58% (revisión paritaria).

Frutihortícolas de la UATRE: 53,25%.

Estatales: 54% en siete tramos (revisión de paritarias) .

Federación de Educadores Bonaerense (FEB): 42 por ciento hasta septiembre.

FUENTE: eldestapeweb.com