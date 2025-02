César Milani: hay «mucho descontento» en las Fuerzas Armadas por los bajos salarios

El teniente general (RE) César Milani, ex jefe del Ejército entre 2013 y 2015, afirmó que hay “mucho descontento” en las Fuerzas Armadas por los bajos niveles salariales que padecen, y aseguró que en los grados inferiores “de sargento para abajo” los sueldos rozan la línea de la pobreza.

El militar dijo que hay “mucho descontento” por el tema salarial, que se ve agravado porque las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria) están “un 30 por ciento por encima de las Fuerzas Armadas”.

“El año pasado las Fuerzas Armadas perdieron el 15 por ciento de salarios, hoy de sargento para abajo están cercanos a la línea de pobreza, vinieron (desde el Gobierno) prometiendo mucho y después no cumplieron nada. No solo cerraron fábricas militares, sino que no se reequipo a las fuerzas en absoluto”, detalló.

Además, se mostró sorprendido por la designación de Luis Petri como ministro de Defensa “porque no tiene ninguna experiencia, no sabe nada”, pero dijo que su nombramiento obedece a que “es un subordinado absoluto a (Patricia) Bullrich y está cumpliendo la función que ella le encomendó”.

“Petri está trabajando para su proyecto político personal, él intenta ser gobernador de Mendoza, y poco le importa el área de Defensa”, aseveró.

Afirmó asimismo que el Gobierno quiere “involucrar a las Fuerzas Armadas, que no están preparadas ni instruidas, para actuar contra el narcotráfico que son delincuentes comunes, o contra el terrorismo que no se entiende a que se refieren, salvo que sea reprimir mapuches con tanques”, ironizó.

Tras considerar esto como una “irresponsabilidad y una improvisación absoluta”, manifestó: “Les digo a Bullrich y a Petri que tengan mucho cuidado con lo que van a hacer con las Fuerzas Armadas, porque pueden tener una sorpresa, porque no van a actuar (en el plano interno) contra el supuesto terrorismo”.