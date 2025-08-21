Axel Kicillof “Milei no puso un sólo peso para ampliar el Servicio Penitenciario”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza inauguraron este jueves una Alcaldía Departamental en ese distrito y denunciaron la desinversión por parte del Gobierno nacional en materia de obras de infraestructura penitenciaria.

“El único problema que tenemos para cumplir con la totalidad de nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y se robó los fondos que el Gobierno nacional se había comprometido a destinar para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”, sostuvo Kicillof al presentar la obra.

En ese marco, el gobernador volvió a contrastar la gestión provincial con la nacional: “Mientras que la Provincia, con recursos propios, cumplió y construyó lo que planeó, Milei no puso un solo peso para ampliar el sistema”.

Por su parte, ja jefa comunal y candidata de Fuerza Patria a diputada bonaerense también hizo uso de la palabra y dijo que la administración municipal y provincial asumen con “responsabilidad la prevención del delito”, mientras el Gobierno nacional “agravia” y “reprime”.

“Si esperamos del Gobierno nacional, por supuesto que no vamos a poder recibir absolutamente nada. Lo único que recibe nuestra población del gobierno de Milei son agravios, ofensas, crueldad, represión a los jubilados”, describió Mendoza.

Según indicó la Gobernación en un comunicado, la alcaldía cuenta con “cuatro pabellones con 156 celdas para albergar a 312 internos”, y a partir de “una inversión de $15.091 millones, el nuevo predio posee además doble alambrado, muro perimetral, cuatro controles de vigilancia y cinco garitas de seguridad”.

Además del gobernador y la intendenta local estuvieron presentes los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Mena; y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Cecilia Soler.