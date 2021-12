Avanza el proyecto de la instalación de la fábrica de camiones KAMAZ

La firma en la semana pasada de una Carta de Intención entre el intendente Mario Alberto Ishii y el CFO (Chief Financial Officer) de la empresa rusa KAMAZ, Andrey A. Maksimov; el representante comercial de Rusia en Argentina, Aleksandr Perevedentsev, y el Consejero Internacional Poli Cousiño, marcó un hito para el histórico desembarco en José C. Paz de esa mundialmente reconocida automotriz, especializada en la fabricación de camiones y buses, famosos por sus excelentes prestaciones civiles y militares.

Pero llegar a esta instancia sólo fue posible tras las conversaciones que se iniciaron en febrero pasado con la visita al distrito del embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia, Dmitry Feoktistov.En lo que fue la primera visita que el diplomático realiza a una localidad argentina fuera de CABA, se sentaron rápidamente las bases para llegar al objetivo de instalar una gran industria que dé trabajos directos e indirectos a los paceños en el parque industrial que se está instalando sobre el Acceso Oeste. Sorprendió esa vez del Embajador su ejecutividad, su gran predisposición y su alto conocimiento sobre José C. Paz y sus líderes políticos.





Aquella vez, el embajador Feoktistov explicó que decidió aceptar la invitación del intendente Ishii a visitar José C. Paz porque quería conocer a «un intendente que es una leyenda, que es muy conocido y que es muy nombrado por la prensa, y que incluso el presidente Alberto Fernández lo conoce, por eso decidí aceptar su invitación y venir a conocerlo.»Por su parte, Ishii se mostró agradecido por la deferencia y destacó que el embajador Feoktistov “es un hombre de acción, que pone mucho empeño y fortaleza en lo que se propone y que trasmite respeto y confianza a sus interlocutores, pero me sorprendió el alto conocimiento de la historia de José C. Paz, la de los paceños y de las autoridades de nuestro distrito, en sin lugar a dudas un excelente diplomático y un gran ser humano”. Y añadió: “Estamos agradecidos con el Embajador por la posibilidad de que KAMAZ desembarque en José C. Paz”.La instalación de KAMAZ en Argentina será un hito en la rica historia automotriz del país.

Los camiones y los buses son los predilectos de los conductores civiles y militares rusos, pero también esta predilección cruza las fronteras y se extiende por todo el mundo. Además, su equipo de competición ha ganado numerosos rallys París – Dakar. Sus versiones con motorización eléctrica son de avanzada tecnología. La calidad de sus productos los convierte en una excelente opción para transitar por los difíciles caminos del Mercosur.Próximamente llegarán a José C. Paz técnicos de la empresa KAMAZ para avanzar en la concreción del proyecto de inversión en las instalaciones que se ubicarán en el parque industrial paceño.“Continuamos trabajando codo a codo con le Embajada Rusa y con los representantes de KAMAZ para que José C. Paz siga creciendo, con mano de obra calificada, con trabajo genuino y la producción potencialmente de vehículos eléctricos, porque es vital modernizar el transporte como motorizador del país y de los diferentes sectores productivos para poner a la Argentina de pie con tecnología de vanguardia”, concluyó Ishii.